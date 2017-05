 SAP-Aktie - WKN 716460: SAP nahezu konstant

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtUnmerklich abwärts geht es mit dem Kurs der SAP. Derzeit verliert der Wert des Software-Unternehmens, der beim letzten Börsenschluss mit 93,95 Euro notierte, 24 Cent (0,26 Prozent). Zuletzt wird die SAP-Aktie mit 93,71 Euro gehandelt.

Das Analysehaus RBC Capital hat die Einstufung für SAP nach einem Besuch der Hausmesse Sapphire Now auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 94 Euro belassen. Der Softwarekonzern habe einen zuversichtlichen Ton angestimmt, was die Fortschritte bei seinen Produkten und die Finanzziele betrifft, schrieb Analyst Ross MacMillan in einer Studie vom Donnerstag. Er zieht deshalb ein positives Fazit für die Wachstumsaussichten. Aus Bewertungsgründen bleibt er aber zurückhaltend.

Das Wertpapier gehört im Dax mit 0,26 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Der Wert liegt auf Platz zwölf im Mittelfeld der Performance-Rangliste. Der Dax liegt derzeit bei 12.543 Punkten (minus 0,7 Prozent). Damit entwickelt sich die SAP-Aktie besser als der Index.

Mit einem Preis von 93,75 Euro ist der Anteilschein am Donnerstag in den Handel gegangen und erreichte zwischenzeitlich ein Tageshoch von 94,13 Euro.

Die SAP-Aktie liegt mit 1,9 Prozent geringfügig unter dem 52-Wochen-Hoch, das 95,51 Euro beträgt. Es war am 10. Mai 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 27. Juni 2016 und beträgt 64,94 Euro.

Bis um 11:30 Uhr belief sich der Umsatz mit der Aktie auf 56,87 Millionen Euro. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 26,4 Millionen Euro gehandelt worden. Am 10. Mai 2017 wurde mit 95,51 Euro das Allzeit-Hoch der SAP-Aktie erreicht. Mit 9,95 Euro wurde das Allzeit-Tief am 8. Oktober 2002 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

17.05.2017 Goldman belässt SAP auf 'Conviction Buy List' - Ziel 110 Euro

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktien von SAP nach einem Besuch der Hausmesse Sapphire Now mit einem Kursziel von 110 Euro auf der "Conviction Buy List" belassen. Insgesamt seien auf der Veranstaltung die positiven Schritte des Softwarekonzerns in puncto Produktinnovationen unterstrichen worden, schrieb Analyst Mohammed Moawalla in einer Studie vom Mittwoch./tih/ag Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.