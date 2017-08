 SAP-Aktie - WKN 716460: SAP praktisch unverändert

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtDie Aktie des Software-Unternehmens SAP gehört mit einem Zuwachs von 0,22 Prozent zu den nahezu konstanten Werten des Tages. Im Vergleich zum Vortagswert von 89,84 Euro kann sie sich minimal um 20 Cent auf 90,04 Euro verbessern.

Im Dax gehört die Aktie mit 0,22 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Das Wertpapier liegt auf Position 17 im Mittelfeld des Index. Der Dax liegt derzeit bei 12.204 Punkten (plus 0,32 Prozent). Damit entwickelt sich die SAP-Aktie unwesentlich schwächer als der Index.

Mit einem Preis von 89,99 Euro ist der Anteilschein am Dienstag in den Handel gegangen und erreichte zwischenzeitlich ein Tageshoch von 90,24 Euro.

Die SAP-Aktie liegt mit 6,6 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 96,38 Euro beträgt. Es war am 6. Juni 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 15. November 2016 und beträgt 75,07 Euro.

Auf 12,54 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 10:00 Uhr. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 15,8 Millionen Euro gehandelt. Am 6. Juni 2017 wurde mit 96,38 Euro das Allzeit-Hoch der SAP-Aktie erreicht. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 8. Oktober 2002 liegt bei 9,95 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

10.08.2017 JPMorgan belässt SAP auf 'Overweight' - Ziel 105 Euro

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SAP wegen der Hoffnung auf bald anziehende Margen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Ab dem kommenden Jahr dürfte es SAP gelingen, die Margen zu steigern, schrieb Analystin Stacy Pollard in einer Studie vom Donnerstag. Die Profitabilität sei aktuell der Schwachpunkt des Konzerns. Sollte es gelingen, diese zu steigern, könnte die Aktie neuen Schub erhalten, nachdem die Entwicklung zuletzt eher stagnierte. Sie geht davon aus, dass SAP ab 2018 bei der Marge Fortschritte macht. 2019 und 2020 dürfte zudem noch mehr Tempo reinkommen./zb/tos Datum der Analyse: 10.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.