 Siemens-Aktie - WKN 723610: Siemens fällt 1 Prozent

Die Aktie des Technologieunternehmens Siemens gehört mit einem Minus von 1 Prozent zu den Verlustbringern des Tages. Bis zur Stunde wird der Anteilschein mit 106,08 Euro notiert.

Das Wertpapier gehört im Dax mit 1,01 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier liegt bislang auf Position 21 im unteren Drittel des Performance-Index. Bislang verzeichnet der Dax 12.282 Punkte (minus 0,87 Prozent). Deshalb entwickelt sich die Siemens-Aktie unbedeutend schwächer als der Index, der sich um 0,87 Prozent und 107 Punkte verschlechtert.

Am Montag den 19.03.2018 ist die Aktie des Technologieunternehmens zum Preis von 106,54 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch beträgt 106,76 Euro.

Die Siemens-Aktie liegt bislang mit 20,5 Prozent erheblich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 133,50 Euro beträgt. Es war am 4. Mai 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 5. März 2018 und beträgt 102,10 Euro.

Bis um 13:00 Uhr beläuft sich der Umsatz mit der Aktie auf 101,92 Millionen Euro. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 215,0 Millionen Euro gehandelt worden. Am 4. Mai 2017 wurde mit 133,50 Euro das Allzeit-Hoch der Siemens-Aktie erreicht. Mit 24,60 Euro wurde das Allzeit-Tief am 2. Oktober 1998 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

16.03.2018 Independent Research senkt Ziel für Siemens - 'Halten'

Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Siemens von 118 auf 117 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Platzierungspreis für die Tochter Healthineers habe im unteren Bereich der Preisspanne gelegen, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Transparenz des Konglomerats erhöhe sich. Der Experte sieht den Börsengang aber nicht als Kurstreiber./ag/zb Datum der Analyse: 16.03.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.