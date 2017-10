 Siemens-Aktie - WKN 723610: Siemens fällt mit 0,5 Prozent gering

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtDie Anteilseigner des Siemens-Papieres hatten keinen großen Grund enttäuscht zu sein. Bis zum Ende des Handelstages gab die Aktie des Technologieunternehmens im Vergleich zu den anderen Werten im Index mit 60 Cent minimal nach. Der Anteilschein erreichte den Stand von 119,30 Euro und hatte sich damit im Vergleich zum vorigen Schlusskurs um 0,5 Prozent verschlechtert.

Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Siemens nach einer Gewinnwarnung von Siemens Gamesa auf "Equal-weight" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Bei dem Windkraft-Gemeinschaftsunternehmen handele es sich nach der Senkung des Margenziels im Juli bereits um die zweite Gewinnwarnung, schrieb Analyst Ben Uglow in einer Studie vom Montag. Er hält dies nicht für einen Einmaleffekt und rechnet bei Siemens mit weiteren negativen Auswirkungen im Jahr 2018.

Der Wert gehörte im Dax mit 0,5 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie lag bei Handelsschluss auf Platz 25 im unteren Drittel des Index. Der Dax schloss bei 13.006 Punkten (plus 0,11 Prozent). Deshalb entwickelte sich die Siemens-Aktie schwächer als der Index, der sich um 14 Punkte und 0,11 Prozent verbesserte.

Mit einem Preis von 119,50 Euro war der Wert am Montag den 16.10.2017 in den Handel gegangen und erreichte zwischenzeitlich ein Tageshoch von 119,90 Euro.

Die Siemens-Aktie lag bei Handelsschluss mit 10,6 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 133,50 Euro beträgt. Es war am 4. Mai 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 9. November 2016 und beträgt 99,38 Euro.

Auf 111,59 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 17:45 Uhr. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 112,5 Millionen Euro gehandelt. Das Allzeit-Hoch der Siemens-Aktie betrug 133,50 Euro und war am 4. Mai 2017 erreicht worden. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 2. Oktober 1998 lag bei 24,60 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

11.10.2017 Berenberg belässt Siemens auf 'Buy' - Ziel 140 Euro

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Siemens auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Im kommenden Jahr dürften die Münchener zu einem stärkeren Wachstum zurückkkehren, schrieb Analyst Simon Toennessen in einer Studie vom Mittwoch. Die Aktien des Industriekonzerns seien attraktiv bewertet. Ereignisse wie der Börsengang der Gesundheitssparte im ersten Halbjahr 2018 dürften eine Neubewertung nach sich ziehen./bek/ajx Datum der Analyse: 11.10.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

