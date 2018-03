 Siemens-Aktie - WKN 723610: Siemens mit deutlichen Kursverlusten von 3,4 Prozent

Mit einem Rückgang von 3,4 Prozent gehörte die Aktie des Technologieunternehmens Siemens zu den Verlustbringern des Tages. Bei Handelsschluss notierte der Wert mit 102,96 Euro.

Siemens

FrankfurtAbwärts um 3,38 Prozent ging es mit dem Kurs der Siemens-Aktie. Bis zum Handelsende verlor der Anteilschein des Technologieunternehmens, der am vorigen Börsentag mit 106,56 Euro aus dem Handel gegangen ist, 3,60 Euro (3,38 Prozent). Zuletzt wird der Siemens-Wert mit 102,96 Euro notiert.

Der Wert gehörte im Dax mit 3,38 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie lag beim Handelsende auf Platz 29 in der Schlussgruppe des Performance-Index. Der Dax schloss bei 11.919 Punkten (minus 2,23 Prozent). Somit entwickelte sich die Siemens-Aktie schlechter als der Index, der sich um 2,23 Prozent und 272 Punkte verschlechterte.

Mit einem Preis von 105,36 Euro war der Wert am Freitag den 02.03.2018 in den Handel gegangen und erreichte zwischenzeitlich ein Tageshoch von 105,42 Euro.

Die Siemens-Aktie lag beim Handelsende mit 22,9 Prozent erheblich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 133,50 Euro beträgt. Es war am 4. Mai 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 1. März 2018 und beträgt 106,14 Euro.

Auf 429,66 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 17:45 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 509,7 Millionen Euro gehandelt worden. Am 4. Mai 2017 wurde mit 133,50 Euro das Allzeit-Hoch der Siemens-Aktie erreicht. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 2. Oktober 1998 lag bei 24,60 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

01.03.2018 Baader Bank belässt Siemens auf 'Buy' - Ziel 130 Euro

Die Baader Bank hat die Einstufung für Siemens auf "Buy" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Der Konzern dürfte im laufenden Jahr deutliche Fortschritte bei seiner Restrukturierung, Digitalisierung und Wertschöpfung machen, schrieb Analyst Günther Hollfelder in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch bei der Integration von Mentor Graphics sollte Siemens gut vorankommen. Die Aktie habe deutliches Aufwärtspotenzial. Dass das Kerngeschäft unterbewertet sei, sollte zunehmend erkennbar werden./tav/ag Datum der Analyse: 01.03.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.