 Siemens-Aktie - WKN 723610: Siemens mit geringen Kursverlusten von 0,7 Prozent

FrankfurtDie Aktie des Technologieunternehmens Siemens gehörte bei Börsenschluss mit einem Minus von unbedeutenden 0,73 Prozent zu den Verlustbringern des Tages. Im Vergleich zum Handelsschluss des Vortages von 115,95 Euro hatte sie sich um 85 Cent gering auf 115,10 Euro verschlechtert.

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Siemens auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Dies schrieb Analyst Simon Toennessen in einer Branchenstudie vom Mittwoch nach Gesprächen mit Experten für den Gasturbinenmarkt.

Der Anteilschein gehörte im Dax mit 0,73 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier lag am Ende des Handelstages auf Rang 17 im Mittelfeld des Performance-Index. Der Dax schloss bei 12.948 Punkten (minus 0,5 Prozent). Daher entwickelte sich die Siemens-Aktie schwächer als der Index, der sich um 0,5 Prozent und 65 Punkte verschlechterte.

Mit einem Preis von 115,70 Euro war die Aktie am Mittwoch den 25.10.2017 in den Handel gegangen und erreichte zwischenzeitlich ein Tageshoch von 116,15 Euro.

Die Siemens-Aktie lag am Ende des Handelstages mit 13,8 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 133,50 Euro beträgt. Es war am 4. Mai 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 9. November 2016 und beträgt 99,38 Euro.

Bis um 17:45 Uhr belief sich der Umsatz mit der Aktie auf 137,82 Millionen Euro. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 130,7 Millionen Euro gehandelt. Das Allzeit-Hoch der Siemens-Aktie betrug 133,50 Euro und war am 4. Mai 2017 erreicht worden. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 2. Oktober 1998 lag bei 24,60 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

24.10.2017 JPMorgan belässt Siemens auf 'Neutral'

Die US-Bank JPMorgan hat die Aktie von Siemens auf "Neutral" belassen. Nachdem US-Konkurrent General Electric (GE) vergangene Woche über eine solide Auftragsentwicklung im Bereich Medizintechnik berichtet habe, sehe er sich in seinen diesbezüglichen Wachstumserwartungen für Siemens bestätigt, schrieb Analyst Andreas Willi in einer am Dienstag vorgelegten Branchenstudie./gl/jkr Datum der Analyse: 24.10.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.