 Siemens-Aktie - WKN 723610: Siemens mit großen Kursgewinnen

FrankfurtUm 4,6 Prozent aufwärts geht es heute mit dem Kurs von Siemens. Aktuell gewinnt der Wert des Technologieunternehmens klare 5,40 Euro im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 116,25 Euro. Zuletzt wird das Siemens-Papier mit 121,65 Euro gehandelt.

Das Analysehaus S&P Global hat das Kursziel für Siemens nach Zahlen von 125 auf 135 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Elektrokonzern habe im ersten Geschäftsquartal insbesondere gewinnseitig stark abgeschnitten, schrieb Analyst Firdaus Ibrahim in einer Studie vom Mittwoch. Die Anhebung des Jahresgewinnziels sei angesichts der politischen Unsicherheiten ein mutiger Schritt, doch Siemens sollte dieses erreichen können. Ibrahim hob seine Gewinnschätzungen für 2016

Die Aktie gehört im Dax mit 4,65 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Der Wert liegt auf Rang eins an der Spitze des Index. Der Dax liegt derzeit bei 11.636 Punkten (plus 0,87 Prozent). Daher entwickelt sich die Siemens-Aktie stärker als der Index.

Am Mittwoch ist die Aktie des Technologieunternehmens zum Preis von 121,95 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch beträgt 122,00 Euro.

Die Siemens-Aktie liegt mit -1,0 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch, das 120,50 Euro beträgt. Es war am 26. Januar 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 11. Februar 2016 und beträgt 79,23 Euro.

Bis um 11:00 Uhr belief sich der Umsatz mit der Aktie auf 217,70 Millionen Euro. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 52,2 Millionen Euro gehandelt worden. Das Allzeit-Hoch der Siemens-Aktie beträgt 126,16 Euro und war am 3. März 2000 erreicht worden. Mit 24,60 Euro wurde das Allzeit-Tief am 2. Oktober 1998 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

31.01.2017 Morgan Stanley belässt Siemens auf 'Equal-weight' - Ziel 106 Euro

Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Siemens vor Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Equal-weight" mit einem Kursziel von 106 Euro belassen. Analyst Ben Uglow zeigte sich in einer Studie vom Dienstag mit Blick auf eine anziehende Nachfrage in China und möglicherweise auch in den USA optimistisch. Der Elektrokonzern sollte solide Resultate vorlegen. Allerdings könnte die Aktie 2017 im Vergleich zu den Papieren der Konkurrenten ABB und Schneider Electric an Schwung verlieren./gl/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

