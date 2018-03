 Siemens-Aktie - WKN 723610: Siemens mit Kursverlusten von 1,6 Prozent

Mit einer negativen Entwicklung von 1,6 Prozent gehörte die Aktie des Technologieunternehmens Siemens zu den Verlierern des Tages. Am Ende des Handelstages wurde der Wert mit 105,04 Euro notiert.

Siemens

FrankfurtDie Aktie des Technologieunternehmens Siemens gehörte bei Börsenschluss mit einem Minus von 1,65 Prozent zu den deutlichen Verlierern des Tages. Im Vergleich zum Vortagswert von 106,80 Euro hatte sie sich um 1,76 Euro auf 105,04 Euro verschlechtert.

Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für Siemens von 140 auf 135 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Da der Industriekonzern 15 Prozent seiner Medizintechnik-Tochter Healthineers an die Börse bringe, habe dies Auswirkungen auf die Schätzungen für Siemens, schrieben die Analysten in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sie kappten daher ihre Prognosen für das Ergebnis je Aktie um 3 bis 4 Prozent und damit auch das Kursziel.

Im Dax gehörte die Aktie mit 1,65 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Das Wertpapier lag bei Ende des Parketthandels auf Position 13 im Mittelfeld des Index. Der Dax schloss bei 12.200 Punkten (minus 1,76 Prozent). Deshalb entwickelte sich die Siemens-Aktie wenig besser als der Index, der sich um 219 Punkte und 1,76 Prozent verschlechterte.

Mit einem Preis von 106,80 Euro war die Aktie am Dienstag den 13.03.2018 in den Handel gegangen und erreichte zwischenzeitlich ein Tageshoch von 107,22 Euro.

Die Siemens-Aktie lag bei Ende des Parketthandels mit 21,3 Prozent erheblich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 133,50 Euro beträgt. Es war am 4. Mai 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 5. März 2018 und beträgt 102,10 Euro.

Auf 181,82 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 17:45 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 144,6 Millionen Euro gehandelt worden. Das Allzeit-Hoch der Siemens-Aktie betrug 133,50 Euro und war am 4. Mai 2017 erreicht worden. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 2. Oktober 1998 lag bei 24,60 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

07.03.2018 Credit Suisse senkt Ziel für Siemens auf 123 Euro - 'Neutral'

Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Siemens von 128 auf 123 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Andre Kukhnin kürzte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Schätzungen für die Healthineers-Sparte, womit er den jüngsten, von Währungseffekten belasteten Margenausblick reflektiere. Das neue Kursziel spiegele auch die jüngste Bewertung der Konkurrenz und die niedrigere Bewertung des Energiegeschäfts wider. Die anhaltend negative Gewinndynamik dürfte eine Aufwertung der Aktie erst einmal verhindern./ajx/zb Datum der Analyse: 07.03.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

