 Siemens-Aktie - WKN 723610: Siemens mit Kursverlusten von 1 Prozent

Siemens

FrankfurtDie Aktie des Technologieunternehmens Siemens gehörte bei Ende des Parketthandels mit einer negativen Entwicklung von 1,04 Prozent zu den klaren Verlustbringern des Tages. Im Vergleich zum Handelsschluss des Vortages von 109,50 Euro hatte sie sich um 1,14 Euro auf 108,36 Euro verschlechtert.

Der Anteilschein gehörte im Dax mit 1,04 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Der Schein lag bei Börsenschluss auf Platz 22 im unteren Drittel des Performance-Index. Der Dax schloss bei 12.435 Punkten (minus 0,45 Prozent). Somit entwickelte sich die Siemens-Aktie schwächer als der Index, der sich um 56 Punkte und 0,45 Prozent verschlechterte.

Mit einem Preis von 109,22 Euro war der Wert am Mittwoch den 28.02.2018 in den Handel gegangen und erreichte zwischenzeitlich ein Tageshoch von 109,48 Euro.

Die Siemens-Aktie lag bei Börsenschluss mit 18,8 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 133,50 Euro beträgt. Es war am 4. Mai 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 9. Februar 2018 und beträgt 106,40 Euro.

Auf 142,26 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 17:45 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 200,0 Millionen Euro gehandelt worden. Am 4. Mai 2017 wurde mit 133,50 Euro das Allzeit-Hoch der Siemens-Aktie erreicht. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 2. Oktober 1998 lag bei 24,60 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

27.02.2018 JPMorgan belässt Siemens auf 'Neutral'

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens auf "Neutral" belassen. Analyst Andreas Willi untersuchte in einer am Dienstag vorliegenden Studie die Bewertungsaufschläge von Aktien aus dem Kapitalgütersektor, ohne dabei die fundamentalen Aussichten der Unternehmen und der Märkte zu berücksichtigen. Sein Fazit: Die meisten Sektorwerte seien derzeit auf oder über ihrem historischen Durchschnitt bewertet. Siemens jedoch sei hier mit einer mittelhohen Bewertung eine Ausnahme./tih/la Datum der Analyse: 27.02.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

