 Siemens-Aktie - WKN 723610: Siemens mit wenig Bewegung

FrankfurtDie Anleger von Siemens haben keinen richtigen Grund zur Freude. Bisher kann die Aktie unwesentlich zulegen. Aktuell erreicht der Anteilschein des Technologieunternehmens den Stand von 118,40 Euro und verbessert sich damit im Vergleich zum letzten Schlusskurs um 0,25 Prozent.

Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Siemens vor Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Equal-weight" mit einem Kursziel von 106 Euro belassen. Analyst Ben Uglow zeigte sich in einer Studie vom Dienstag mit Blick auf eine anziehende Nachfrage in China und möglicherweise auch in den USA optimistisch. Der Elektrokonzern sollte solide Resultate vorlegen. Allerdings könnte die Aktie 2017 im Vergleich zu den Papieren der Konkurrenten ABB und Schneider Electric an Schwung verlieren.

Im Dax gehört der Anteilschein mit 0,25 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Der Schein liegt auf Platz 15 im Mittelfeld der Performance-Rangliste. Der Dax liegt derzeit bei 11.708 Punkten (plus 0,23 Prozent). Daher entwickelt sich die Siemens-Aktie unwesentlich stärker als der Index.

Mit einem Preis von 118,50 Euro ist die Aktie am Dienstag in den Handel gegangen und erreichte zwischenzeitlich ein Tageshoch von 118,85 Euro.

Die Siemens-Aktie liegt mit 1,7 Prozent geringfügig unter dem 52-Wochen-Hoch, das 120,50 Euro beträgt. Es war am 26. Januar 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 11. Februar 2016 und beträgt 79,23 Euro.

Auf 37,50 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 10:30 Uhr. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 45,6 Millionen Euro gehandelt. Am 3. März 2000 wurde mit 126,16 Euro das Allzeit-Hoch der Siemens-Aktie erreicht. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 2. Oktober 1998 liegt bei 24,60 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

27.01.2017 Baader Bank belässt Siemens auf 'Buy' - Ziel 125 Euro

Die Baader Bank hat Siemens vor Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Analyst Günther Hollfelder rechnet laut einer Studie vom Freitag mit einer ordentlichen Umsatz- und Ergebnisentwicklung des Elektrokonzerns. Allerdings dürfte der Auftragseingang im Vergleich zum Vorjahresquartal, das von einem Großauftrag aus Ägypten profitiert habe, und auch wegen der schwierigen Marktbedingungen rückläufig sein./gl/fbr Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.