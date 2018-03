 Siemens-Aktie - WKN 723610: Siemens mit wenig Bewegung

Ohne große Bewegung zeigte sich der Anteilschein des Technologieunternehmens Siemens . Die Aktie notierte bei Ende des Parketthandels mit 103,96 Euro.

FrankfurtDer Anteilschein des Technologieunternehmens Siemens konnte sich bei Handelsschluss behaupten. Im Vergleich zum Vortag von 104,00 Euro blieb der Kurs unverändert.

Im Dax gehörte das Wertpapier bei Handelsschluss zu den Gewinn-neutralen Werten des Tages. Der Wert lag bei Handelsschluss auf Platz 19 im Mittelfeld des Index. Der Dax schloss bei 12.115 Punkten (plus 0,2 Prozent). Damit entwickelte sich die Siemens-Aktie schwächer als der Index, der sich um 24 Punkte und 0,2 Prozent verbesserte.

Mit einem Preis von 104,98 Euro war der Anteilschein am Dienstag den 06.03.2018 in den Handel gegangen und erreichte zwischenzeitlich ein Tageshoch von 105,46 Euro.

Die Siemens-Aktie lag bei Handelsschluss mit 22,1 Prozent erheblich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 133,50 Euro beträgt. Es war am 4. Mai 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 5. März 2018 und beträgt 102,10 Euro.

Bis um 17:45 Uhr belief sich der Umsatz mit der Aktie auf 175,01 Millionen Euro. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 228,3 Millionen Euro gehandelt. Das Allzeit-Hoch der Siemens-Aktie betrug 133,50 Euro und war am 4. Mai 2017 erreicht worden. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 2. Oktober 1998 lag bei 24,60 Euro.

05.03.2018 Independent Research senkt Ziel für Siemens auf 118 Euro

Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Siemens nach Details zum Börsengang der Medizintechnik von 126 auf 118 Euro gesenkt. Die Anzahl der platzierten Aktien sei geringer als erwartet, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Montag vorliegenden Studie und beließ die Einstufung für Siemens auf "Halten". Dem Volumen von 15 Prozent des gesamten Aktienkapitals stehe eine Markterwartung von 20 bis 25 Prozent gegenüber. Dies sowie der Platzierungspreis dürften den zuletzt hohen Kursschwankungen am Aktienmarkt geschuldet sein. Mit einem Börsenwert des platzierten Kapitals von 3,39 bis 4,65 Milliarden Euro wäre Healthineers ein Kandidat für den MDax./bek/zb Datum der Analyse: 05.03.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

