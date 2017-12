 Siemens-Aktie - WKN 723610: Siemens notiert mit 0,6 Prozent geringe Verluste

FrankfurtLeichte Enttäuschung bei den Anlegern des Siemens-Anteilscheins. Bislang fällt die Aktie des Technologieunternehmens geringfügig auf den Stand von 117,25 Euro zurück und hat sich damit im Vergleich zum Vortag um 0,64 Prozent unbedeutend verschlechtert.

Im Dax gehört der Anteilschein mit 0,64 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Der Schein liegt derzeit auf Position 22 im unteren Drittel des Performance-Index. Derzeit verbucht der Dax 13.001 Punkte (minus 0,53 Prozent). Deshalb entwickelt sich die Siemens-Aktie wenig schlechter als der Index, der sich um 0,53 Prozent und 69 Punkte verschlechtert.

Mit einem Preis von 117,85 Euro ist der Wert am Donnerstag den 28.12.2017 in den Handel gegangen und erreicht zwischenzeitlich ein Tageshoch von 117,85 Euro.

Die Siemens-Aktie liegt derzeit mit 12,2 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 133,50 Euro beträgt. Es war am 4. Mai 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 11. August 2017 und beträgt 108,00 Euro.

Auf 81,01 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 17:30 Uhr. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 95,0 Millionen Euro gehandelt. Das Allzeit-Hoch der Siemens-Aktie beträgt 133,50 Euro und war am 4. Mai 2017 erreicht worden. Mit 24,60 Euro wurde das Allzeit-Tief am 2. Oktober 1998 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

22.12.2017 NordLB belässt Siemens auf 'Halten' - Ziel 125 Euro

Die NordLB hat Siemens auf "Halten" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Dank der verarbeitenden Industrien in China und der globalen Konjunktur habe die Ausrüstungsnachfrage in den ersten neun Monaten 2017 zugenommen, schrieb Analyst Oliver Drebing in einer am Freitag vorliegenden Studie zur deutschen Anlagenbau-Branche. Allerdings habe die Ergebnisdynamik der von ihm beobachteten Sektorunternehmen im dritten Quartal im Vergleich zum ersten Jahresviertel nachgelassen. Deshalb stuft der Experte die Branche weiterhin mit "Neutral" ein./edh/ajx Datum der Analyse: 22.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.