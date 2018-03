 Siemens-Aktie - WKN 723610: Siemens praktisch unverändert

Ohne große Bewegung zeigt sich heute der Anteilschein des Technologieunternehmens Siemens . Der Anteilschein notiert zuletzt mit 94,03 Euro.

FrankfurtMinimal nach unten geht es mit dem Wert der Siemens. Bis zur Stunde verliert der Anteilschein des Technologieunternehmens 46 Cent (0,49 Prozent) im Vergleich zum Schlusswert von 94,49 Euro des Vortages. Zuletzt wird der Siemens-Anteilschein mit 94,03 Euro gehandelt.

Im Dax gehört die Aktie mit 0,49 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Das Wertpapier liegt auf Platz 27 in der Schlussgruppe der Performance-Rangliste. Der Dax liegt derzeit bei 10.074 Punkten (unverändert 0,07 Prozent). Daher entwickelt sich die Siemens-Aktie schwächer als der Index.

Am Montag ist die Siemens-Aktie zum Preis von 94,40 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch beträgt 95,23 Euro.

Die Siemens-Aktie liegt mit 6,8 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 100,90 Euro beträgt. Es war am 10. August 2015 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 2. Oktober 2015 und beträgt 77,91 Euro.

Auf 93,53 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 17:45 Uhr. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 137,1 Millionen Euro gehandelt. Das Allzeit-Hoch der Siemens-Aktie beträgt 126,16 Euro und war am 3. März 2000 erreicht worden. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 2. Oktober 1998 liegt bei 24,60 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

14.07.2016 Goldman belässt Siemens auf 'Buy' - Ziel 94 Euro

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Siemens auf "Buy" mit einem Kursziel von 94 Euro belassen. Nach dem Brexit-Votum der Briten werde am Markt zunehmend von einem unterdurchschnittlichen Abschneiden von Investitionsgüter-Aktien ausgegangen, schrieb Analystin Daniela Costa in einer Branchenstudie vom Donnerstag. Der Sektor dürfte bis 2018 einer sinkenden Investitionsneigung der Kunden gegenüberstehen. Bei Siemens dürfte zur Anfang August anstehenden Quartalsbilanz vor allem der Ausblick auf die Endmärkte und Preistrends interessieren./tav/das Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.