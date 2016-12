 Siemens-Aktie - WKN 723610: Siemens praktisch unverändert

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtNur unbedeutend geht es heute mit dem Wert der Siemens aufwärts. Bis zur Stunde gewinnt die Aktie des Technologieunternehmens 25 Cent im Vergleich zum Schlusswert von 114,55 Euro des Vortages und macht damit 0,22 Prozent gut. Zuletzt wird die Siemens-Aktie mit 114,80 Euro gehandelt.

Die Baader Bank hat das Kursziel für Siemens von 110 auf 125 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit seinem Softwaregeschäft hebe sich der Elektrotechnikkonzern zunehmend von seinen europäischen Wettbewerbern im Investitionsgütersektor ab, schrieb Analyst Günther Hollfelder in einer Studie vom Donnerstag. Die Investitionen in diesen Bereich begännen sich nun auszuzahlen. Er schätzt, dass sich der Ergebnisbeitrag des hochmargigen Softwaregeschäfts bis 2020 auf etwa 15 Prozent verdoppeln wird und hält den Bewertungsabschlag der Aktie für zunehmend ungerechtfertigt.

Der Anteilschein gehört im Dax mit 0,22 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Der Schein liegt auf Rang sieben im oberen Drittel der Performance-Rangliste. Der Dax liegt derzeit bei 11.443 Punkten (minus 0,22 Prozent). Damit entwickelt sich die Siemens-Aktie stärker als der Index.

Am Donnerstag ist die Siemens-Aktie zum Preis von 114,25 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch beträgt 114,85 Euro.

Die Siemens-Aktie liegt mit 2,2 Prozent geringfügig unter dem 52-Wochen-Hoch, das 117,35 Euro beträgt. Es war am 15. Dezember 2016 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 11. Februar 2016 und beträgt 79,23 Euro.

Auf 95,92 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 17:45 Uhr. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 115,7 Millionen Euro gehandelt. Am 3. März 2000 wurde mit 126,16 Euro das Allzeit-Hoch der Siemens-Aktie erreicht. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 2. Oktober 1998 liegt bei 24,60 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

16.12.2016 Kepler Cheuvreux hebt Ziel für Siemens auf 124 Euro - 'Buy'

Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Siemens von 118 auf 124 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Elektrokonzern habe 2016 viele Fortschritte bei der Neuausrichtung seines Portfolios gemacht, schrieb Analyst William Mackie in einer Studie vom Freitag. Er habe nun das Potenzial durch weitere bevorstehende Schritte in sein Bewertungsmodell einbezogen, was trotz geringfügig gekürzter Gewinnschätzungen für 2017 und 2018 zu einem höheren Kursziel führe./tih/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.