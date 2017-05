 Siemens-Aktie - WKN 723610: Siemens praktisch unverändert

FrankfurtKaum spürbar abwärts geht es mit dem Kurs der Siemens. Derzeit verliert der Wert des Technologieunternehmens, der beim letzten Börsenschluss mit 128,15 Euro notierte, 55 Cent (0,43 Prozent). Zuletzt wird die Siemens-Aktie mit 127,60 Euro gehandelt.

Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Siemens nach den Kursgewinnen der vergangenen Monate von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel auf 135 Euro belassen. Analyst William Mackie begründete sein neues Votum in einer Studie vom Montag mit einer bereits recht hohen Bewertung der Aktien. Positive Faktoren wie ein möglicher Börsengang der Healthcare-Sparte, das Gewinnpotenzial der Sparte Digital Factory sowie eine Erholung der Gewinnmargen in den noch hinterherhinkenden Bereichen hätten die Anleger bereits verdaut. Daher dürften die Aktien vorerst konsolidieren.

Im Dax gehört das Wertpapier mit 0,43 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie liegt auf Position 27 in der Schlussgruppe der Performance-Rangliste. Der Dax liegt derzeit bei 12.634 Punkten (unverändert 0,03 Prozent). Daher entwickelt sich die Siemens-Aktie schlechter als der Index.

Am Montag ist die Siemens-Aktie zum Preis von 127,35 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch beträgt 127,65 Euro.

Die Siemens-Aktie liegt mit 4,4 Prozent geringfügig unter dem 52-Wochen-Hoch, das 133,50 Euro beträgt. Es war am 4. Mai 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 27. Juni 2016 und beträgt 86,82 Euro.

Auf 36,41 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 10:15 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 20,1 Millionen Euro gehandelt worden. Am 4. Mai 2017 wurde mit 133,50 Euro das Allzeit-Hoch der Siemens-Aktie erreicht. Mit 24,60 Euro wurde das Allzeit-Tief am 2. Oktober 1998 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

18.05.2017 Barclays belässt Siemens auf 'Equal Weight'

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Siemens auf "Equal Weight" belassen. Aktivistische Aktionäre hätten auf Siemens bislang keinen erkennbaren Druck ausgeübt und dies liege auch an Vorstandschef Joe Kaeser, der den Konzernumbau vorangetrieben habe und Sparten an die Börse bringe, schrieb Analyst James Stettler in einer Studie vom Donnerstag angesichts dieses inzwischen auch in Europa stärker agierenden Investorentyps./ajx/ag Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.