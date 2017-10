 Siemens-Aktie - WKN 723610: Siemens praktisch unverändert

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtWeder nach unten noch nach oben ging bei Handelsschluss es für die Aktie des Technologieunternehmens Siemens. Im Vergleich zum Vortagesschlusskurs von 119,05 Euro bewegte sich der Kurswert nicht.

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Siemens auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Die jüngste Gewinnwarnung des Windturbinenherstellers Siemens Gamesa dürfte sich auch negativ auf die Jahresergebnisse von Siemens auswirken, schrieb Analyst James Stettler in einer Studie vom Dienstag. Der deutsche Industriekonzern hält 59 Prozent an dem Unternehmen, das im April mit dem spanischen Konkurrenten Gamesa zusammengeschlossen wurde.

Im Dax gehörte der Wert bei Handelsschluss zu den Gewinn-neutralen Werten des Tages. Der Anteilschein lag bei Handelsschluss auf Rang 18 im Mittelfeld des Performance-Index. Der Dax schloss bei 13.019 Punkten (plus 0,12 Prozent). Damit entwickelte sich die Siemens-Aktie wenig schlechter als der Index, der sich um 15 Punkte und 0,12 Prozent verbesserte.

Mit einem Preis von 119,15 Euro war die Aktie am Dienstag den 17.10.2017 in den Handel gegangen und erreichte zwischenzeitlich ein Tageshoch von 119,55 Euro.

Die Siemens-Aktie lag bei Handelsschluss mit 10,8 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 133,50 Euro beträgt. Es war am 4. Mai 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 9. November 2016 und beträgt 99,38 Euro.

Bis um 17:45 Uhr belief sich der Umsatz mit der Aktie auf 103,60 Millionen Euro. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 111,6 Millionen Euro gehandelt. Am 4. Mai 2017 wurde mit 133,50 Euro das Allzeit-Hoch der Siemens-Aktie erreicht. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 2. Oktober 1998 lag bei 24,60 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

16.10.2017 Morgan Stanley belässt Siemens auf 'Equal-weight' - Ziel 120 Euro

Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Siemens nach einer Gewinnwarnung von Siemens Gamesa auf "Equal-weight" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Bei dem Windkraft-Gemeinschaftsunternehmen handele es sich nach der Senkung des Margenziels im Juli bereits um die zweite Gewinnwarnung, schrieb Analyst Ben Uglow in einer Studie vom Montag. Er hält dies nicht für einen Einmaleffekt und rechnet bei Siemens mit weiteren negativen Auswirkungen im Jahr 2018./tih/ag Datum der Analyse: 16.10.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.