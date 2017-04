 Siemens-Aktie - WKN 723610: Siemens verzeichnet mit 0,5 Prozent geringe Verluste

FrankfurtDie Aktie des Technologieunternehmens Siemens gehört mit einer negativen Entwicklung von geringen 0,55 Prozent zu den Verlierern des Tages. Im Vergleich zum Handelsschluss des Vortages von 127,30 Euro hat sie sich um 70 Cent geringfügig auf 126,60 Euro geringfügig verschlechtert.

Die Privatbank Berenberg hat Siemens auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Der bereits acht Jahre andauernde Aufschwung im Automobilsektor mehre die Sorgen um die weitere Entwicklung, schrieb Analyst Simon Toennessen in einer Branchenstudie vom Donnerstag. Doch auch wenn der Autobereich 30 Prozent des Geschäfts der Siemens-Sparte Digital Factory ausmache, sei der Industriekonzern recht immun gegen eine Abschwächung des Auto-Zyklus, da die Auswirkung auf das Konzernergebnis mininal sei. Das zunehmend schneller wachsende Softwaregeschäft von Siemens verringere zudem die Risiken.

Die Aktie gehört im Dax mit 0,55 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Der Anteilschein liegt auf Rang 16 im Mittelfeld der Performance-Rangliste. Der Dax liegt derzeit bei 12.105 Punkten (minus 0,41 Prozent). Daher entwickelt sich die Siemens-Aktie unbedeutend schwächer als der Index.

Am Donnerstag ist die Aktie des Technologieunternehmens zum Preis von 126,45 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch beträgt 127,20 Euro.

Die Siemens-Aktie liegt mit 2,5 Prozent geringfügig unter dem 52-Wochen-Hoch, das 129,80 Euro beträgt. Es war am 11. April 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 27. Juni 2016 und beträgt 86,82 Euro.

Auf 130,12 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 17:45 Uhr. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 121,2 Millionen Euro gehandelt. Das Allzeit-Hoch der Siemens-Aktie beträgt 129,80 Euro und war am 11. April 2017 erreicht worden. Mit 24,60 Euro wurde das Allzeit-Tief am 2. Oktober 1998 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

12.04.2017 JPMorgan belässt Siemens auf 'Neutral'

Die US-Bank JPMorgan hat Siemens nach einem unbestätigten Medienbericht über eine Fusion seiner Zugsparte mit der von Bombardier auf "Neutral" belassen. Eine mögliche Konsolidierung in diesem Bereich sei positiv, um Überkapazitäten, die es vor allem in Europa geben, abzubauen, schrieb Analyst Akash Gupta in einer Studie zur europäischen Kapitalgüterbranche vom Mittwoch. Bei Siemens belaste das Schienenfahrzeug-Geschäft die Konzernmargen. Es sei zudem wegen der fehlenden Marktstellung in Schwellenländern mit längerfristigen Herausforderungen konfrontiert./ck/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.