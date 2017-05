 Siemens-Aktie - WKN 723610: Siemens verzeichnet mit 0,9 Prozent geringe Verluste

FrankfurtDie Anleger von Siemens haben keinen großen Grund enttäuscht zu sein. Bisher gibt die Aktie des Technologieunternehmens im Vergleich zu den anderen Werten im Index unbedeutend nach. Der Anteilschein erreicht den aktuellen Stand von 128,10 Euro und hat sich damit im Vergleich zum vorigen Schlusskurs um 0,93 Prozent verschlechtert.

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Siemens auf "Equal Weight" belassen. Aktivistische Aktionäre hätten auf Siemens bislang keinen erkennbaren Druck ausgeübt und dies liege auch an Vorstandschef Joe Kaeser, der den Konzernumbau vorangetrieben habe und Sparten an die Börse bringe, schrieb Analyst James Stettler in einer Studie vom Donnerstag angesichts dieses inzwischen auch in Europa stärker agierenden Investorentyps.

Der Wert gehört im Dax mit 0,93 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie liegt auf Rang 23 im unteren Drittel der Performance-Rangliste. Der Dax liegt derzeit bei 12.590 Punkten (minus 0,33 Prozent). Daher entwickelt sich die Siemens-Aktie schlechter als der Index.

Mit einem Preis von 129,15 Euro ist die Aktie am Donnerstag in den Handel gegangen und erreichte zwischenzeitlich ein Tageshoch von 129,40 Euro.

Die Siemens-Aktie liegt mit 4,0 Prozent geringfügig unter dem 52-Wochen-Hoch, das 133,50 Euro beträgt. Es war am 4. Mai 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 27. Juni 2016 und beträgt 86,82 Euro.

Bis um 17:30 Uhr belief sich der Umsatz mit der Aktie auf 221,04 Millionen Euro. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 150,0 Millionen Euro gehandelt worden. Am 4. Mai 2017 wurde mit 133,50 Euro das Allzeit-Hoch der Siemens-Aktie erreicht. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 2. Oktober 1998 liegt bei 24,60 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

17.05.2017 DZ Bank hebt fairen Wert für Siemens auf 153 Euro - 'Kaufen'

Die DZ Bank hat den fairen Wert für Siemens von 142 auf 153 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Aufgrund einer höheren Prognosesicherheit dank eines hohen Auftragsbestands, zusätzlicher Kostensenkungen und Produktivitätsfortschritten in allen Sparten einschließlich der Restrukturierung von Portfolioschwachstellen sei ein Übertreffen der Ergebnisziele des Industriekonzerns nicht auszuschließen, schrieb Analyst Alexander Hauenstein in einer Studie vom Mittwoch./ajx/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.