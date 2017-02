 ThyssenKrupp-Aktie - WKN 750000: ThyssenKrupp fällt deutliche 2,1 Prozent

FrankfurtDie Aktie des Stahlunternehmens ThyssenKrupp gehört mit einem Rückgang von 2,11 Prozent zu den klaren Verlierern des Tages. Im Vergleich zum gestrigen Handelsschluss von 23,26 Euro hat sie sich um 49 Cent auf 22,77 Euro verschlechtert.

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Thyssenkrupp nach Zahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 18,50 Euro belassen. Analyst Vladimir Sergievskiy sprach in einer Studie vom Donnerstag von einem gedämpften Zahlenwerk des Stahlkonzerns, was im ersten Geschäftsquartal aber auch saisonal üblich sei. Er hob außerdem die auf 5,4 Milliarden Euro nach oben gesprungenen Nettoschulden hervor.

Im Dax gehört die Aktie mit 2,11 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Der Anteilschein liegt auf Platz 28 in der Schlussgruppe der Performance-Rangliste. Der Dax liegt derzeit bei 11.592 Punkten (plus 0,42 Prozent). Daher entwickelt sich die ThyssenKrupp-Aktie schwächer als der Index.

Mit einem Preis von 22,95 Euro ist der Wert am Donnerstag in den Handel gegangen und erreichte zwischenzeitlich ein Tageshoch von 23,47 Euro.

Die ThyssenKrupp-Aktie liegt mit 7,5 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 24,62 Euro beträgt. Es war am 25. Januar 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 11. Februar 2016 und beträgt 12,56 Euro.

Bis um 16:00 Uhr belief sich der Umsatz mit der Aktie auf 63,45 Millionen Euro. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 30,2 Millionen Euro gehandelt. Das Allzeit-Hoch der ThyssenKrupp-Aktie beträgt 46,92 Euro und war am 30. Oktober 2007 erreicht worden. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 12. März 2003 liegt bei 6,85 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

07.02.2017 Macquarie hebt Thyssenkrupp auf 'Outperform' - Ziel 29 Euro

Die australische Investmentbank Macquarie hat Thyssenkrupp von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 24 auf 29 Euro angehoben. Die Essener könnten Hauptprofiteur einer Konsolidierung der europäischen Stahlbranche werden, schrieb Analyst Patrick Morton in einer Studie vom Dienstag. Der Industriekonzern sei so nah an einer Problemlösung für das Stahlgeschäft in Europa und Nordamerika wie lange nicht./ag/edh Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.