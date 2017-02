 ThyssenKrupp-Aktie - WKN 750000: ThyssenKrupp fällt mit 0,7 Prozent gering

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtMinimal bergab geht es mit dem Wert der ThyssenKrupp. Bis zur Stunde verliert der Anteilschein des Stahlproduzenten 15 Cent (0,66 Prozent) im Vergleich zum Schlusswert von 23,24 Euro des Vortages. Zuletzt wird der ThyssenKrupp-Anteilschein mit 23,09 Euro gehandelt.

Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 18 auf 22 Euro angehoben und die Einstufung auf "Reduce" belassen. Zumindest im ersten Halbjahr dürften Nachrichtenlage und Stimmung positiv bleiben, schrieb Analyst Rochus Brauneiser in einer Studie zur Rohstoffbranche vom Montag. Wichtiger Treiber für den Stahlsektor sei dabei eine fortgesetzte Disziplin Chinas bei der Stahlproduktion. Das neue Kursziel für Thyssenkrupp liegt allerdings unter dem aktuellen Kursniveau.

Im Dax gehört das Wertpapier mit 0,66 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Der Wert liegt auf Position zehn im Mittelfeld des Index. Der Dax liegt derzeit bei 11.547 Punkten (minus 0,9 Prozent). Damit entwickelt sich die ThyssenKrupp-Aktie besser als der Index.

Mit einem Preis von 23,14 Euro ist die Aktie am Montag in den Handel gegangen und erreichte zwischenzeitlich ein Tageshoch von 23,52 Euro.

Die ThyssenKrupp-Aktie liegt mit 6,2 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 24,62 Euro beträgt. Es war am 25. Januar 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 11. Februar 2016 und beträgt 12,56 Euro.

Auf 23,31 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 15:30 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 24,8 Millionen Euro gehandelt worden. Am 30. Oktober 2007 wurde mit 46,92 Euro das Allzeit-Hoch der ThyssenKrupp-Aktie erreicht. Mit 6,85 Euro wurde das Allzeit-Tief am 12. März 2003 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

03.02.2017 Exane BNP hebt Ziel für Thyssenkrupp - 'Outperform'

Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 23,00 auf 25,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Sylvain Brunet hält in einer Studie vom Freitag im Geschäftsjahr 2016/17 eine positive Trendwende der Cash-Flow-Entwicklung im Industriebereich für möglich. Für das erste Geschäftsquartal seien die Anleger auf einen negativen Barmittelfluss und ein operatives Ergebnis (Ebit) von 323 Millionen Euro vorbereitet./ag/tih Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

