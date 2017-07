 ThyssenKrupp-Aktie - WKN 750000: ThyssenKrupp fällt mit 1 Prozent gering

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtDie Anleger von ThyssenKrupp haben keinen großen Grund enttäuscht zu sein. Bisher gibt die Aktie des Stahlunternehmens im Vergleich zu den anderen Werten im Index gering nach. Der Anteilschein erreicht den aktuellen Stand von 26,01 Euro und hat sich damit im Vergleich zum vorigen Schlusskurs um 0,99 Prozent verschlechtert.

Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 25 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Tata Steel Europe, mit der Thyssenkrupp das Stahlgeschäft zusammenführen will, komme einer Lösung in der Pensionsfrage näher, schrieb Analyst Michael Hagmann in einer Studie vom Donnerstag. Bislang hatte die Übernahme der Pensionsverpflichtungen für die bei Tata Steel Europe beschäftigten Mitarbeiter eine Fusion des Stahlgeschäfts verhindert. Mit einer Fusion würde der zweitgrößte Stahlproduzent Europas entstehen.

Der Wert gehört im Dax mit 0,99 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier liegt auf Position 27 in der Schlussgruppe der Performance-Rangliste. Der Dax liegt derzeit bei 12.432 Punkten (minus 0,16 Prozent). Damit entwickelt sich die ThyssenKrupp-Aktie schlechter als der Index.

Am Donnerstag ist die Aktie des Stahlunternehmens zum Preis von 26,49 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch beträgt 27,07 Euro.

Die ThyssenKrupp-Aktie liegt mit 3,8 Prozent geringfügig unter dem 52-Wochen-Hoch, das 27,05 Euro beträgt. Es war am 11. Juli 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 20. Juli 2016 und beträgt 19,07 Euro.

Auf 87,82 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 17:45 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 38,9 Millionen Euro gehandelt worden. Das Allzeit-Hoch der ThyssenKrupp-Aktie beträgt 46,92 Euro und war am 30. Oktober 2007 erreicht worden. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 12. März 2003 liegt bei 6,85 Euro.

18.07.2017 Jefferies hebt Ziel für Thyssenkrupp auf 32 Euro - 'Buy'

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 30 auf 32 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das zweite Quartal dürfte in der europäischen Stahlbranche konträr zum ersten Jahresviertel verlaufen sein, schrieb Analyst Seth Rosenfeld in einer Sektorstudie vom Dienstag. Die Ergebnisse dürften demnach zwar bescheidener ausfallen, die Margenentwicklung bei Stahl gebe aber Auftrieb. Er geht branchenweit von robusten Gewinnspannen aus und sieht gute Voraussetzungen für ein gesundes zweites Halbjahr./tih/ajx Datum der Analyse: 18.07.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

