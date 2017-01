 ThyssenKrupp-Aktie - WKN 750000: ThyssenKrupp gewinnt 0,8 Prozent

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtDie Anteilseigner von ThyssenKrupp haben keinen richtigen Grund zur Freude. Bisher kann der Anteilschein unwesentlich zulegen. Aktuell erreicht der Anteilschein des Stahlproduzenten den Stand von 23,91 Euro und verbessert sich damit im Vergleich zum letzten Schlusskurs um 0,8 Prozent.

Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat Thyssenkrupp vor der Berichtssaison im Stahlsektor von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Analyst Jason Fairclough begründete das negativere Votum für die Papiere des Industrie- und Stahlkonzerns in einer Branchenstudie vom Dienstag mit dem zuletzt gestiegenen Aktienkurs. Positive Auswirkungen von Restrukturierungen und der Branchenkonsolidierung seien bei Thyssen eher längerfristig zu erwarten. Zeitnah überwögen dabei die Unsicherheiten, weshalb es vorerst bessere Anlagemöglichkeiten gebe.

Der Anteilschein gehört im Dax mit 0,8 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Das Papier liegt auf Rang sieben im oberen Drittel des Index. Der Dax liegt derzeit bei 11.590 Punkten (plus 0,38 Prozent). Damit entwickelt sich die ThyssenKrupp-Aktie besser als der Index.

Mit einem Preis von 23,44 Euro ist die Aktie am Dienstag in den Handel gegangen und erreichte zwischenzeitlich ein Tageshoch von 23,93 Euro.

Die ThyssenKrupp-Aktie liegt mit 1,7 Prozent geringfügig unter dem 52-Wochen-Hoch, das 24,34 Euro beträgt. Es war am 8. Dezember 2016 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 11. Februar 2016 und beträgt 12,56 Euro.

Bis um 17:45 Uhr belief sich der Umsatz mit der Aktie auf 52,17 Millionen Euro. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 48,7 Millionen Euro gehandelt. Am 30. Oktober 2007 wurde mit 46,92 Euro das Allzeit-Hoch der ThyssenKrupp-Aktie erreicht. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 12. März 2003 liegt bei 6,85 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

19.01.2017 Morgan Stanley senkt Thyssenkrupp auf 'Equal-weight'

Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Thyssenkrupp von "Overweight" auf "Equal-weight" abgestuft und das Kursziel auf 24 Euro belassen. Das zuvor positive Chance-/Risiko-Verhältnis sei mittlerweile ausgewogen, schrieb Analyst Alain Gabriel in einer Studie vom Donnerstag. Die Aktie sei nun nicht mehr günstig bewertet und der Geldumschlag des Stahl- und Industriekonzerns nach wie vor schwach./edh/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.