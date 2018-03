 ThyssenKrupp-Aktie - WKN 750000: ThyssenKrupp gewinnt mit 0,8 Prozent geringfügig

Der Wert des Stahlproduzenten ThyssenKrupp gehörte mit einer Steigerung von 0,8 Prozent zu den Gewinnern des Tages. Bei Börsenschluss notierte der Anteilschein mit 21,10 Euro.

FrankfurtDie Aktie des Stahlproduzenten ThyssenKrupp zeigte bei Börsenschluss mit einem Plus von geringfügigen 0,81 Prozent und einem Kurswert von 21,10 Euro eine positive Entwicklung im Vergleich zum Vortagsstand von 20,93 Euro.

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Thyssenkrupp anlässlich der von US-Präsident Donald Trump angekündigten Strafzölle auf Stahlimporte auf "Underweight" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Bei Thyssenkrupp rechne er mit direkten und indirekten negativen Auswirkungen auf das Stahl-Gemeinschaftsunternehmen mit Tata, kurzfristig aber mit möglichen Vorteilen für das US-Geschäft mit Werk- und Rohstoffen (Materials Services), schrieb Analyst Vladimir Sergievskiy in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie.

Die Aktie gehörte im Dax mit 0,81 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Der Anteilschein lag bei Handelsschluss auf Platz 23 im unteren Drittel des Index. Der Dax schloss bei 12.109 Punkten (plus 1,64 Prozent). Damit entwickelte sich die ThyssenKrupp-Aktie schlechter als der Index, der sich um 195 Punkte und 1,64 Prozent verbesserte.

Mit einem Preis von 20,76 Euro war der Anteilschein am Montag den 05.03.2018 in den Handel gegangen und erreichte zwischenzeitlich ein Tageshoch von 21,17 Euro.

Die ThyssenKrupp-Aktie lag bei Handelsschluss mit 22,1 Prozent erheblich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 27,07 Euro beträgt. Es war am 20. Juli 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 2. März 2018 und beträgt 20,81 Euro.

Auf 37,56 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 17:45 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 65,7 Millionen Euro gehandelt worden. Das Allzeit-Hoch der ThyssenKrupp-Aktie betrug 46,92 Euro und war am 30. Oktober 2007 erreicht worden. Mit 6,85 Euro wurde das Allzeit-Tief am 12. März 2003 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

27.02.2018 Credit Suisse belässt Thyssenkrupp auf 'Outperform'

Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Thyssenkrupp nach aktuellen Januar-Zahlen aus der weltweiten Stahlbranche auf "Outperform" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Ein kleiner Anstieg der weltweiten Stahlproduktion sei vom Geschäft außerhalb Chinas angetrieben, schrieb Analyst Michael Shillaker in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Aktie von Thyssenkrupp schätzt er weiterhin für das in dem deutschen Unternehmen vorhandene Restrukturierungspotenzial./tih/ag Datum der Analyse: 27.02.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

