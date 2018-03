 ThyssenKrupp-Aktie - WKN 750000: ThyssenKrupp mit wenig Bewegung

Ohne große Bewegung zeigte sich der Anteilschein des Stahlunternehmens ThyssenKrupp . Die Aktie notierte bei Börsenschluss mit 21,56 Euro.

Thyssenkrupp

FrankfurtIm Vergleich zum Handelsschluss des Vortages von 21,54 Euro konnte sich der Anteilschein des Stahlproduzenten ThyssenKrupp bis zum Börsenschluss nicht verbessern.

Im Dax gehörte das Wertpapier bei Börsenschluss zu den unveränderten Werten des Tages. Der Wert lag bei Börsenschluss auf Platz 25 im unteren Drittel des Index. Der Dax schloss bei 12.365 Punkten (plus 0,97 Prozent). Daher entwickelte sich die ThyssenKrupp-Aktie schlechter als der Index, der sich um 119 Punkte und 0,97 Prozent verbesserte.

Am Donnerstag den 08.03.2018 war die Aktie des Stahlunternehmens zum Preis von 21,50 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch betrug 21,59 Euro.

Die ThyssenKrupp-Aktie lag bei Börsenschluss mit 20,4 Prozent erheblich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 27,07 Euro beträgt. Es war am 20. Juli 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 5. März 2018 und beträgt 20,67 Euro.

Bis um 17:45 Uhr belief sich der Umsatz mit der Aktie auf 34,49 Millionen Euro. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 44,2 Millionen Euro gehandelt worden. Das Allzeit-Hoch der ThyssenKrupp-Aktie betrug 46,92 Euro und war am 30. Oktober 2007 erreicht worden. Mit 6,85 Euro wurde das Allzeit-Tief am 12. März 2003 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

07.03.2018 SocGen senkt Ziel für Thyssenkrupp auf 29,60 Euro - 'Buy'

Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 30,80 auf 29,60 Euro gesenkt, die Einstufung für das Papier des Stahl- und Industriekonzerns aber auf "Buy" belassen. Das neue Kursziel resultiere aus den jüngst gesunkenen Aktienkursen der Wettbewerber und seiner leicht erhöhten Schätzungen für die Nettoverschuldung, schrieb Analyst Christian Georges in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ajx/la Datum der Analyse: 07.03.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.