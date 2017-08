 ThyssenKrupp-Aktie - WKN 750000: ThyssenKrupp nahezu konstant

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtKaum spürbar bergab geht es mit dem Wert der ThyssenKrupp. Bis zur Stunde verliert der Anteilschein des Stahlunternehmens 10 Cent (0,36 Prozent) im Vergleich zum Schlusswert von 26,25 Euro des Vortages. Zuletzt wird der ThyssenKrupp-Anteilschein mit 26,16 Euro gehandelt.

Das Analysehaus RBC Capital hat Thyssenkrupp auf "Outperform" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Die jüngste Berichtssaison habe eine Gewinnerholung der europäischen Stahlunternehmen gezeigt, von denen viele die höchste Profitabilität seit 9 Jahren erreicht hätten, schrieb Analyst Ioannis Masvoulas in einer Branchenstudie vom Dienstag. Bei Thyssenkrupp rechnet er bis Anfang des vierten Quartals mit der Ankündigung einer Zusammenlegung des europäischen Stahlgeschäfts mit den entsprechenden Aktivitäten von Tata. Die Synergien durch das Gemeinschaftsunternehmen könnten den Wert der Thyssenkrupp-Aktie um 2,90 Euro steigern.

Das Wertpapier gehört im Dax mit 0,36 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Der Wert liegt auf Rang 23 im unteren Drittel des Index. Der Dax liegt derzeit bei 12.199 Punkten (plus 0,28 Prozent). Damit entwickelt sich die ThyssenKrupp-Aktie schwächer als der Index.

Am Dienstag ist die ThyssenKrupp-Aktie zum Preis von 26,37 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch beträgt 26,66 Euro.

Die ThyssenKrupp-Aktie liegt mit 3,4 Prozent geringfügig unter dem 52-Wochen-Hoch, das 27,07 Euro beträgt. Es war am 20. Juli 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 9. November 2016 und beträgt 19,41 Euro.

Auf 33,33 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 16:00 Uhr. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 29,2 Millionen Euro gehandelt. Am 30. Oktober 2007 wurde mit 46,92 Euro das Allzeit-Hoch der ThyssenKrupp-Aktie erreicht. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 12. März 2003 liegt bei 6,85 Euro.

14.08.2017 DZ Bank hebt fairen Wert für Thyssenkrupp auf 30,50 Euro

Die DZ Bank hat den fairen Wert für Aktien von Thyssenkrupp nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal von 29,50 auf 30,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Besonders das Stahlgeschäft habe sich besser entwickelt als erwartet, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer Studie vom Montag. Im Industriesegment habe sich die Auftragslage erheblich verbessert. Zudem habe der Konzern hier Kostensenkungen angekündigt./bek/ag Datum der Analyse: 14.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

