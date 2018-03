 ThyssenKrupp-Aktie - WKN 750000: ThyssenKrupp nahezu konstant

Der Anteilschein des Stahlproduzenten ThyssenKrupp zeigte wenig Änderung. Bei Handelsschluss notierte der Wert mit 22,74 Euro.

FrankfurtKaum spürbar abwärts ging es mit dem Kurs des ThyssenKrupp-Anteilscheins. Bis zum Ende des Handelstages verlor der Schein des Stahlproduzenten, der beim letzten Börsenschluss mit 22,85 Euro notierte, 11 Cent (0,48 Prozent). Zuletzt wird die ThyssenKrupp-Aktie mit 22,74 Euro gehandelt.

Das Analysehaus CFRA hat Thyssenkrupp nach Zahlen von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 20 auf 23 Euro angehoben. Es sei gut, dass sich der Industriekonzern stärker auf die weniger von Großaufträgen abhängigen Bereiche ausrichte, schrieb Analyst Ahmad Halim in einer am Montag vorliegenden Studie. Dadurch dürfte sich die Entwicklung der Gewinne stabilisieren. Problematisch seien nach wie vor die hohe Verschuldung und der anhaltende Kapitalabfluss im operativen Geschäft. Mit dem neuen Kursziel werde Thyssenkrupp mit dem 14,4-fachen des für das laufende Geschäftsjahr 2017

Der Anteilschein gehörte im Dax mit 0,48 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Der Wert lag am Ende des Handelstages auf Platz 15 im Mittelfeld des Performance-Index. Der Dax schloss bei 12.378 Punkten (minus 0,6 Prozent). Somit entwickelte sich die ThyssenKrupp-Aktie unbedeutend besser als der Index, der sich um 74 Punkte und 0,6 Prozent verschlechterte.

Am Montag den 19.02.2018 war die ThyssenKrupp-Aktie zum Preis von 23,01 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch betrug 23,04 Euro.

Die ThyssenKrupp-Aktie lag am Ende des Handelstages mit 16,0 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 27,07 Euro beträgt. Es war am 20. Juli 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 12. Mai 2017 und beträgt 21,05 Euro.

Auf 34,42 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 17:45 Uhr. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 44,1 Millionen Euro gehandelt. Am 30. Oktober 2007 wurde mit 46,92 Euro das Allzeit-Hoch der ThyssenKrupp-Aktie erreicht. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 12. März 2003 lag bei 6,85 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

16.02.2018 Citigroup belässt Thyssenkrupp auf 'Neutral' - Ziel 27 Euro

Die US-Bank Citigroup hat die Einstufung für Thyssenkrupp auf "Neutral" belassen. Das Kursziel lautet 27 Euro. Analyst Ephrem Ravi revidierte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Prognosen leicht nach unten. Im ersten Geschäftsquartal hätten kräftig gesunkene Unternehmenskosten dem Industrie- und Stahlkonzern geholfen, somit könnte das Potenzial für eine deutliche Erholung des operativen Gewinns (Ebit) im zweiten Geschäftsquartal begrenzt ein./ajx/edh Datum der Analyse: 16.02.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

