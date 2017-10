 ThyssenKrupp-Aktie - WKN 750000: ThyssenKrupp notiert mit 1,3 Prozent Verluste

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtDie Aktionäre des ThyssenKrupp-Papieres haben keinen Grund zur Freude. Bis zum Ende des Parketthandels gab der Anteilschein des Stahlunternehmens klar nach. Zuletzt erreichte das Papier den Stand von 23,51 Euro und hatte sich damit im Vergleich zum letzten Schlusskurs um 1,3 Prozent verschlechtert.

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Thyssenkrupp auf "Underweight" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Die überraschend robuste Nachfrage aus China dürfte den europäischen Stahlherstellern im dritten Quartal kaum zu besseren Ergebnissen verholfen haben, schrieb Analyst Vladimir Sergievskiy in einer Branchenstudie vom Dienstag. Er blieb bei seiner fundamental vorsichtigen Einschätzung für den Sektor.

Die Aktie gehörte im Dax mit 1,3 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Das Wertpapier lag bei Ende des Parketthandels auf Rang 29 in der Schlussgruppe des Performance-Index. Der Dax schloss bei 13.019 Punkten (plus 0,12 Prozent). Daher entwickelte sich die ThyssenKrupp-Aktie schlechter als der Index, der sich um 0,12 Prozent und 15 Punkte verbesserte.

Am Dienstag den 17.10.2017 war die Aktie des Stahlproduzenten zum Preis von 23,75 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch betrug 23,90 Euro.

Die ThyssenKrupp-Aktie lag bei Ende des Parketthandels mit 13,2 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 27,07 Euro beträgt. Es war am 20. Juli 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 9. November 2016 und beträgt 19,41 Euro.

Auf 49,83 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 17:45 Uhr. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 55,0 Millionen Euro gehandelt. Am 30. Oktober 2007 wurde mit 46,92 Euro das Allzeit-Hoch der ThyssenKrupp-Aktie erreicht. Mit 6,85 Euro wurde das Allzeit-Tief am 12. März 2003 erreicht.

12.10.2017 Exane BNP belässt Thyssenkrupp auf 'Outperform' - Ziel 34,50 Euro

Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat die Einstufung für Thyssenkrupp vor Quartalszahlen der Stahlunternehmen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 34,50 Euro belassen Das dritte Jahresviertel der Branche dürfte schwächer ausfallen, aber ein stützendes Umfeld weise auf eine anziehende Dynamik im Schlussquartal hin, schrieb Analyst Sylvain Brunet in einer Branchenstudie vom Donnerstag. Stahlwerte mit europalastigem Geschäft wie Salzgitter und Thyssenkrupp sollten mit Blick auf die Berichtssaison jenen mit stärkerem US-Geschäft wie Klöckner & Co vorgezogen werden./ajx/bek Datum der Analyse: 12.10.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

