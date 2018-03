 ThyssenKrupp-Aktie - WKN 750000: ThyssenKrupp notiert mit 1 Prozent Verluste

Der Anteilschein des Stahlproduzenten ThyssenKrupp gehörte mit einem Minus von 1 Prozent zu den Verlierern des Tages. Der Anteilschein notierte bei Börsenschluss mit 22,71 Euro.

Thyssenkrupp

FrankfurtEnttäuschung bei den Aktionären des ThyssenKrupp-Anteilscheins. Bis zum Handelsende verlor die Aktie des Stahlunternehmens 23 Cent, fiel auf den Stand von 22,71 Euro zurück und hatte sich damit im Vergleich zum Vortag um deutliche 1 Prozent verschlechtert.

Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Thyssenkrupp nach Quartalszahlen von 34 auf 33 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Der Konzern habe im Rahmen der Erwartungen abgeschnitten, wenngleich der Spartenmix weiter ein sehr schwaches Industriegeschäft gezeigt habe, schrieb Analyst Michael Shillaker in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch die Entwicklung der freien Barmittel sei abermals enttäuschend gewesen.

Die Aktie gehörte im Dax mit 1 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Der Anteilschein lag bei Ende des Parketthandels auf Position 26 im unteren Drittel des Index. Der Dax schloss bei 12.333 Punkten (unverändert 0,05 Prozent). Deshalb entwickelte sich die ThyssenKrupp-Aktie schwächer als der Index, der sich um 6 Punkte und 0,05 Prozent verschlechterte.

Am Donnerstag den 15.02.2018 war die Aktie des Stahlunternehmens zum Preis von 23,05 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch betrug 23,59 Euro.

Die ThyssenKrupp-Aktie lag bei Ende des Parketthandels mit 16,1 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 27,07 Euro beträgt. Es war am 20. Juli 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 12. Mai 2017 und beträgt 21,05 Euro.

Bis um 17:45 Uhr belief sich der Umsatz mit der Aktie auf 62,70 Millionen Euro. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 90,8 Millionen Euro gehandelt worden. Am 30. Oktober 2007 wurde mit 46,92 Euro das Allzeit-Hoch der ThyssenKrupp-Aktie erreicht. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 12. März 2003 lag bei 6,85 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

14.02.2018 Kepler Cheuvreux belässt Thyssenkrupp auf 'Hold' - Ziel 23 Euro

Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Thyssenkrupp nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 23 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis des ersten Geschäftsquartals 2017/18 habe die Markterwartungen bestenfalls erfüllt, schrieb Analyst Rochus Brauneiser in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Er hob die negative Überraschung im Bereich Industrial Solutions hervor. Auch der Free Cashflow sei schwach ausgefallen./ag/ck Datum der Analyse: 14.02.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.