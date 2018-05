 ThyssenKrupp-Aktie - WKN 750000: ThyssenKrupp praktisch unverändert

Ohne große Bewegung zeigte sich der Anteilschein des Stahlunternehmens ThyssenKrupp . Der Anteilschein notierte bei Handelsschluss mit 21,54 Euro.

Thyssenkrupp

FrankfurtDer Wert des Stahlunternehmens ThyssenKrupp konnte sich bei Ende des Parketthandels behaupten. Im Vergleich zum Schlusskurs des Vortages von 21,53 Euro blieb der Kurs unverändert.

Im Dax gehörte der Wert beim Handelsende zu den Gewinn-neutralen Werten des Tages. Der Anteilschein lag beim Handelsende auf Platz vier im oberen Drittel des Performance-Index. Der Dax schloss bei 13.069 Punkten (minus 0,35 Prozent). Somit entwickelte sich die ThyssenKrupp-Aktie besser als der Index, der sich um 0,35 Prozent und 46 Punkte verschlechterte.

Am Freitag den 18.05.2018 war die Aktie des Stahlunternehmens zum Preis von 21,51 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch betrug 21,77 Euro.

Die ThyssenKrupp-Aktie lag beim Handelsende mit 20,4 Prozent erheblich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 27,07 Euro beträgt. Es war am 20. Juli 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 5. März 2018 und beträgt 20,67 Euro.

Auf 54,34 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 17:45 Uhr. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 50,7 Millionen Euro gehandelt. Am 30. Oktober 2007 wurde mit 46,92 Euro das Allzeit-Hoch der ThyssenKrupp-Aktie erreicht. Mit 6,85 Euro wurde das Allzeit-Tief am 12. März 2003 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

17.05.2018 Kepler Cheuvreux belässt Thyssenkrupp auf 'Hold' - Ziel 23 Euro

Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Thyssenkrupp nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 23 Euro belassen. Analyst Rochus Brauneiser senkte seine operativen Gewinnschätzungen (bereinigtes Ebit) in einer am Donnerstag vorliegenden Studie um bis zu 8 Prozent. Angesichts gestiegener Branchenbewertung bleibe der faire Wert allerdings in etwa gleich. Das Kurspotenzial hält der Experte vor dem Strategieupdate im Sommer für begrenzt./ag/la Datum der Analyse: 17.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.