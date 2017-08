 ThyssenKrupp-Aktie - WKN 750000: ThyssenKrupp verzeichnet mit 1,3 Prozent geringe Verluste

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtAbwärts geht es heute mit dem Wert von ThyssenKrupp. Bis zur Stunde verliert der Wert des Stahlproduzenten deutliche 33 Cent und notiert mit 1,28 Prozent Minus im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 25,85 Euro. Zuletzt wird die ThyssenKrupp-Aktie mit 25,52 Euro gehandelt.

Im Dax gehört das Wertpapier mit 1,28 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Der Wert liegt auf Rang 13 im Mittelfeld des Index. Der Dax liegt derzeit bei 12.123 Punkten (minus 1,38 Prozent). Damit entwickelt sich die ThyssenKrupp-Aktie wenig stärker als der Index.

Mit einem Preis von 25,63 Euro ist der Anteilschein am Mittwoch in den Handel gegangen und erreichte zwischenzeitlich ein Tageshoch von 26,02 Euro.

Die ThyssenKrupp-Aktie liegt mit 5,7 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 27,07 Euro beträgt. Es war am 20. Juli 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 9. November 2016 und beträgt 19,41 Euro.

Bis um 15:00 Uhr belief sich der Umsatz mit der Aktie auf 37,53 Millionen Euro. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 18,6 Millionen Euro gehandelt worden. Das Allzeit-Hoch der ThyssenKrupp-Aktie beträgt 46,92 Euro und war am 30. Oktober 2007 erreicht worden. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 12. März 2003 liegt bei 6,85 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

08.08.2017 Credit Suisse belässt Thyssenkrupp auf 'Outperform'

Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Thyssenkrupp vor Zahlen für das dritte Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 34,30 Euro belassen. Der Stahlkonzern Tata habe bei der Vorlage seiner Quartalsresultate kaum Neues zu einem Zusammenschluss der europäischen Aktivitäten gesagt, schrieb Analyst Michael Shillaker in einer Studie vom Dienstag. Da der Ball bei den Indern liege, glaube er kaum, dass Thyssenkrupp bei seinem Zwischenbericht mehr dazu sagen kann. Entsprechend dürften eher die Ergebnisse und der Ausblick im Fokus stehen./gl/tih Datum der Analyse: 08.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.