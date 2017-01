 ThyssenKrupp-Aktie - WKN 750000: ThyssenKrupp verzeichnet mit 2 Prozent geringe Verluste

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtEnttäuschung bei den Anlegern von ThyssenKrupp. Aktuell fällt die Aktie des Stahlunternehmens auf den Stand von 23,88 Euro zurück und hat sich damit im Vergleich zum Vortag um klare 1,95 Prozent verschlechtert.

Die Commerzbank hat Thyssenkrupp nach der Hauptversammlung des Industrie- und Stahlunternehmens auf "Buy" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Die Ergebnisziele (Ebit) für das Gesamtgeschäftsjahr und das erste Quartal seien bekräftigt worden und die Botschaften zum möglichen Partner Tata Steel seien beruhigend gewesen, schrieb Analyst Ingo-Martin Schachel in einer Studie vom Montag. Er verwies dafür etwa auf die Aussage von Konzernchef Heinrich Hiesinger, dass der Stahlkonzern Tata eine tragfähige Lösung für seine hohen Pensionsverpflichtungen in Großbritannien finden müsse.

Im Dax gehört der Wert mit 1,95 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie liegt auf Platz 29 in der Schlussgruppe der Performance-Rangliste. Der Dax liegt derzeit bei 11.727 Punkten (minus 0,74 Prozent). Damit entwickelt sich die ThyssenKrupp-Aktie schlechter als der Index.

Mit einem Preis von 24,16 Euro ist der Anteilschein am Montag in den Handel gegangen und erreichte zwischenzeitlich ein Tageshoch von 24,29 Euro.

Die ThyssenKrupp-Aktie liegt mit 3,0 Prozent geringfügig unter dem 52-Wochen-Hoch, das 24,62 Euro beträgt. Es war am 25. Januar 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 11. Februar 2016 und beträgt 12,56 Euro.

Auf 17,01 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 12:00 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 25,5 Millionen Euro gehandelt worden. Das Allzeit-Hoch der ThyssenKrupp-Aktie beträgt 46,92 Euro und war am 30. Oktober 2007 erreicht worden. Mit 6,85 Euro wurde das Allzeit-Tief am 12. März 2003 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

27.01.2017 Morgan Stanley belässt Thyssenkrupp auf 'Equal-weight'

Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Thyssenkrupp auf "Equal-weight" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Analyst Alain Gabriel bezog sich in einer Studie vom Freitag auf den unerwartet schwachen Ausblick des Aufzugbauers Kone, der hauptsächlich vom China-Geschäft herrühre. Die Finnen stünden dort weiterhin in einem harten Wettbewerb, zudem habe Kone wohl Marktanteile verloren. Gabriel achtet deshalb weiter darauf, wie gut Thyssenkrupp bei der Verbesserung seiner Profitabilität in der Aufzugsparte vorankommt./la/gl Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

