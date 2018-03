 Volkswagen-Aktie - WKN 766403: Volkswagen fällt 1 Prozent

Der Wert des Automobilproduzenten Volkswagen gehörte mit einem Rückgang von 1 Prozent zu den Verlustbringern des Tages. Beim Handelsende wurde der Anteilschein mit 163,84 Euro notiert.

FrankfurtNach unten um 1,03 Prozent ging es mit dem Kurs der Volkswagen-Aktie. Bis zum Handelsende verlor der Anteilschein des Automobilproduzenten, der am vorigen Börsentag mit 165,54 Euro aus dem Handel gegangen ist, 1,70 Euro (1,03 Prozent). Zuletzt wird der Volkswagen-Wert mit 163,84 Euro notiert.

Im Dax gehörte der Wert mit 1,03 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier lag bei Handelsschluss auf Rang 24 im unteren Drittel des Performance-Index. Der Dax schloss bei 12.478 Punkten (minus 0,39 Prozent). Daher entwickelte sich die Volkswagen-Aktie schwächer als der Index, der sich um 49 Punkte und 0,39 Prozent verschlechterte.

Mit einem Preis von 166,32 Euro war der Wert am Dienstag den 27.02.2018 in den Handel gegangen und erreichte zwischenzeitlich ein Tageshoch von 166,94 Euro.

Die Volkswagen-Aktie lag bei Handelsschluss mit 14,9 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 192,46 Euro beträgt. Es war am 23. Januar 2018 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 29. August 2017 und beträgt 124,75 Euro.

Auf 187,12 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 17:45 Uhr. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 211,6 Millionen Euro gehandelt. Am 17. März 2015 wurde mit 262,45 Euro das Allzeit-Hoch der Volkswagen-Aktie erreicht. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 27. Mai 2003 lag bei 20,48 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

26.02.2018 Independent Research senkt Ziel für Volkswagen Vz. - 'Halten'

Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Volkswagen Vorzugsaktien von 187 auf 181 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Eckdaten für das vierte Quartal 2017 seien durchwachsen ausgefallen, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Ausblick für das laufende Jahr sei zurückhaltend./ag/la Datum der Analyse: 26.02.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.