 Volkswagen-Aktie - WKN 766403: Volkswagen fällt 2 Prozent

Der Wert des Automobilproduzenten Volkswagen gehört mit einer negativen Entwicklung von 2 Prozent zu den Verlustbringern des Tages. Derzeit wird der Wert mit 158,90 Euro notiert.

FrankfurtNach unten um 1,99 Prozent geht es mit dem Kurs der Volkswagen-Aktie. Aktuell verliert der Anteilschein des Automobilherstellers, der am vorigen Börsentag mit 162,12 Euro aus dem Handel gegangen ist, 3,22 Euro (1,99 Prozent). Zuletzt wird der Volkswagen-Wert mit 158,90 Euro notiert.

Im Dax gehört die Aktie mit 1,99 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Das Wertpapier liegt bis zur Stunde auf Position 24 im unteren Drittel des Performance-Index. Bis zur Stunde verzeichnet der Dax 12.200 Punkte (minus 1,53 Prozent). Daher entwickelt sich die Volkswagen-Aktie schwächer als der Index, der sich um 1,53 Prozent und 189 Punkte verschlechtert.

Am Montag den 19.03.2018 ist die Aktie des Automobilproduzenten zum Preis von 161,44 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch beträgt 161,90 Euro.

Die Volkswagen-Aktie liegt bis zur Stunde mit 17,4 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 192,46 Euro beträgt. Es war am 23. Januar 2018 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 29. August 2017 und beträgt 124,75 Euro.

Auf 151,85 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 17:30 Uhr. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 206,1 Millionen Euro gehandelt. Das Allzeit-Hoch der Volkswagen-Aktie beträgt 262,45 Euro und war am 17. März 2015 erreicht worden. Mit 20,48 Euro wurde das Allzeit-Tief am 27. Mai 2003 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

15.03.2018 Kepler Cheuvreux belässt Volkswagen-Vorzüge auf 'Buy'

Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Volkswagen auf "Buy" mit einem Kursziel von 222 Euro belassen. Die Marke VW sei auf einem guten Weg, schrieb Analyst Michael Raab in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ag/ajx Datum der Analyse: 15.03.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.