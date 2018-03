 Volkswagen-Aktie - WKN 766403: Volkswagen gewinnt 1,2 Prozent

Der Anteilschein des Automobilherstellers Volkswagen gehört mit einer positiven Entwicklung von 1,2 Prozent zu den Bestplatzierten des Tages. Der Anteilschein notiert bis zur Stunde mit 156,40 Euro.

VW

FrankfurtDie Aktie des Automobilproduzenten Volkswagen, die beim letzten Börsenschluss mit 154,52 Euro notierte, zeigt mit klaren 1,22 Prozent Plus und einem Kurswert von 156,40 Euro eine positive Entwicklung.

Im Dax gehört der Wert mit 1,22 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Der Anteilschein liegt bislang auf Rang vier im oberen Drittel des Performance-Index. Der Dax realisiert bislang 12.276 Punkte (plus 0,45 Prozent). Daher entwickelt sich die Volkswagen-Aktie stärker als der Index, der sich um 55 Punkte und 0,45 Prozent verbessert.

Am Mittwoch den 14.03.2018 ist die Aktie des Automobilproduzenten zum Preis von 154,70 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch beträgt 156,58 Euro.

Die Volkswagen-Aktie liegt bislang mit 18,7 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 192,46 Euro beträgt. Es war am 23. Januar 2018 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 29. August 2017 und beträgt 124,75 Euro.

Bis um 13:15 Uhr beläuft sich der Umsatz mit der Aktie auf 87,18 Millionen Euro. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 70,4 Millionen Euro gehandelt. Am 17. März 2015 wurde mit 262,45 Euro das Allzeit-Hoch der Volkswagen-Aktie erreicht. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 27. Mai 2003 liegt bei 20,48 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

13.03.2018 JPMorgan belässt Volkswagen Vorzüge (VW) auf 'Overweight'

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für die Volkswagen Vorzüge (VW) nach einer Telefonkonferenz zu den endgültigen Jahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 213 Euro belassen. Trotz der soliden Resultate und der starken Bilanz habe sich der Autobauer sehr vorsichtig mit Blick auf die neuen Abgasnormen in der Europäischen Union geäußert, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Um die Gewinndynamik der Wolfsburger beurteilen zu können, seien nun die Telefonkonferenzen des VW-Marken-Chefs Herbert Diess am Mittwoch, den 14. März, und der Tochter Audi am Freitag (16. März) sehr wichtig./la/bek Datum der Analyse: 13.03.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.