 Volkswagen-Aktie - WKN 766403: Volkswagen gewinnt 1,8 Prozent

FrankfurtBergauf geht es heute mit dem Wert von Volkswagen. Bis zur Stunde gewinnt die Aktie des Automobilproduzenten 2,40 Euro im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 134,05 Euro und macht damit deutliche 1,79 Prozent gut. Zuletzt wurde die Volkswagen-Aktie mit 136,45 Euro gehandelt.

Im Dax gehört der Anteilschein mit 1,79 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Die Aktie liegt auf Position eins an der Spitze der Performance-Rangliste. Der Dax liegt derzeit bei 12.289 Punkten (plus 0,21 Prozent). Damit entwickelt sich die Volkswagen-Aktie besser als der Index.

Am Mittwoch ist die Volkswagen-Aktie zum Preis von 133,85 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch beträgt 136,45 Euro.

Die Volkswagen-Aktie liegt mit 12,8 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 156,55 Euro beträgt. Es war am 25. Januar 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 27. September 2016 und beträgt 110,60 Euro.

Bis um 09:30 Uhr belief sich der Umsatz mit der Aktie auf 30,00 Millionen Euro. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 15,2 Millionen Euro gehandelt. Am 17. März 2015 wurde mit 262,45 Euro das Allzeit-Hoch der Volkswagen-Aktie erreicht. Mit 20,48 Euro wurde das Allzeit-Tief am 27. Mai 2003 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

25.07.2017 NordLB belässt VW-Vorzüge auf 'Kaufen' - Ziel 150 Euro

Die NordLB hat die Vorzugsaktien von Volkswagen (VW) nach einem Pressebericht über geheime Preisabsprachen deutscher Autohersteller auf "Kaufen" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Sollte sich der Kartellverdacht bewahrheiten, dürfte der Gesamtschaden bei mehr als 10 Milliarden Euro liegen, schrieb Analyst Frank Schwope in einer Branchenstudie vom Dienstag. Angesichts ihrer operativen Gewinne von 200 Milliarden Euro in den vergangenen zehn Jahren dürften die betroffenen Konzerne diese Belastungen aber relativ problemlos wegstecken. Es bleibe der Eindruck, dass manch Verantwortlicher noch immer zu viel "Benzin im Blut" statt Sauerstoff habe./edh/gl Datum der Analyse: 25.07.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

