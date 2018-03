 Volkswagen-Aktie - WKN 766403: Volkswagen gewinnt mit 0,6 Prozent geringfügig

Mit einem Zuwachs von 0,6 Prozent gehörte die Aktie des Automobilproduzenten Volkswagen zu den Bestplatzierten des Tages. Der Wert notierte bei Handelsschluss mit 164,58 Euro.

VW

FrankfurtDer Anteilschein des Automobilherstellers Volkswagen gehörte beim Handelsende mit einem Plus von 0,62 Prozent zu den nahezu konstanten Werten des Tages. Im Vergleich zum Vortagesschlusskurs von 163,56 Euro konnte sie sich kaum spürbar um 1,02 Euro auf 164,58 Euro verbessern.

Im Dax gehörte das Wertpapier mit 0,62 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Die Aktie lag beim Handelsende auf Rang 9 im oberen Drittel des Index. Der Dax schloss bei 12.494 Punkten (plus 0,19 Prozent). Somit entwickelte sich die Volkswagen-Aktie besser als der Index, der sich um 24 Punkte und 0,19 Prozent verbesserte.

Mit einem Preis von 161,78 Euro war der Anteilschein am Donnerstag den 22.02.2018 in den Handel gegangen und erreichte zwischenzeitlich ein Tageshoch von 164,64 Euro.

Die Volkswagen-Aktie lag beim Handelsende mit 14,5 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 192,46 Euro beträgt. Es war am 23. Januar 2018 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 29. August 2017 und beträgt 124,75 Euro.

Bis um 17:45 Uhr belief sich der Umsatz mit der Aktie auf 137,90 Millionen Euro. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 134,0 Millionen Euro gehandelt. Am 17. März 2015 wurde mit 262,45 Euro das Allzeit-Hoch der Volkswagen-Aktie erreicht. Mit 20,48 Euro wurde das Allzeit-Tief am 27. Mai 2003 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

21.02.2018 HSBC senkt Ziel für Volkswagen-Vorzüge (VW) auf 197 Euro - 'Buy'

Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für die Volkswagen-Vorzüge (VW) von 206 auf 197 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Er liege mit seinen Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebit) der Wolfsburger 2018 und 2019 über den Markterwartungen, schrieb Analyst Horst Schneider in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die VW-Aktie sei sein Top-Pick im Automobilsektor. Sein Kursziel sinke derweil aus Bewertungsgründen./bek/la Datum der Analyse: 21.02.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

