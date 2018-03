 Volkswagen-Aktie - WKN 766403: Volkswagen gewinnt mit 2,6 Prozent Zuwachs deutlich

Mit einer positiven Entwicklung von 2,6 Prozent gehörte der Anteilschein des Automobilproduzenten Volkswagen zu den Erfolgreichen des Tages. Am Ende des Handelstages notierte der Wert mit 157,60 Euro.

FrankfurtDie Aktie des Automobilherstellers Volkswagen gehörte am Ende des Handelstages mit einer positiven Entwicklung von 2,64 Prozent zu den Gewinnern des Tages. Im Vergleich zum Vortagsstand von 153,54 Euro konnte sich das Papier des Automobilherstellers um klare 4,06 Euro auf 157,60 Euro verbessern.

Im Dax gehörte der Anteilschein mit 2,64 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Das Papier lag bei Börsenschluss auf Position eins an der Spitze des Index. Der Dax schloss bei 12.115 Punkten (plus 0,2 Prozent). Damit entwickelte sich die Volkswagen-Aktie stärker als der Index, der sich um 0,2 Prozent und 24 Punkte verbesserte.

Am Dienstag den 06.03.2018 war die Aktie des Automobilproduzenten zum Preis von 156,64 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch betrug 159,48 Euro.

Die Volkswagen-Aktie lag bei Börsenschluss mit 18,1 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 192,46 Euro beträgt. Es war am 23. Januar 2018 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 29. August 2017 und beträgt 124,75 Euro.

Auf 217,32 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 17:45 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 204,1 Millionen Euro gehandelt worden. Das Allzeit-Hoch der Volkswagen-Aktie betrug 262,45 Euro und war am 17. März 2015 erreicht worden. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 27. Mai 2003 lag bei 20,48 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

05.03.2018 NordLB senkt Ziel für Volkswagen Vz auf 185 Euro - 'Kaufen'

Die NordLB hat das Kursziel für die Vorzugsaktien von Volkswagen von 189 auf 185 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Es sei fraglich, ob sich die Nutzfahrzeugsparte der Wolfsburger in nächster Zeit zu einem für die Anleger angemessenen Preis an die Börse bringen lasse, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Montag vorliegenden Studie. Sinnvoller wäre wohl eine Modulstrategie mit Man und Scania./ag/mis Datum der Analyse: 05.03.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

