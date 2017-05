 Volkswagen-Aktie - WKN 766403: Volkswagen legt 1,1 Prozent zu

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtFreude bei den Anlegern von Volkswagen. Bisher kann die Aktie im Vergleich zu den anderen Werten im Index klar zulegen. Zuletzt erreicht der Wert des Automobilproduzenten den aktuellen Stand von 140,00 Euro und kann sich damit im Vergleich zum Vortagswert um 1,12 Prozent verbessern.

Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Volkswagen auf "Hold" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Steigende Lagerbestände der Autobranche in China könnten Investoren zwar Sorgen bereiten, doch sei die Situation von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich, schrieb Analyst Tim Rokossa in einer Branchenstudie vom Dienstag. Unter den deutschen Autobauern seien Daimler und BMW am besten positioniert, während die Situation für Volkswagen etwas herausfordernder sei.

Der Anteilschein gehört im Dax mit 1,12 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Der Schein liegt auf Position sechs im oberen Drittel des Index. Der Dax liegt derzeit bei 12.691 Punkten (plus 0,56 Prozent). Daher entwickelt sich die Volkswagen-Aktie besser als der Index.

Am Dienstag ist die Aktie des Automobilherstellers zum Preis von 138,50 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch beträgt 141,55 Euro.

Die Volkswagen-Aktie liegt mit 10,6 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 156,55 Euro beträgt. Es war am 25. Januar 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 6. Juli 2016 und beträgt 103,65 Euro.

Bis um 14:15 Uhr belief sich der Umsatz mit der Aktie auf 93,47 Millionen Euro. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 65,1 Millionen Euro gehandelt worden. Am 17. März 2015 wurde mit 262,45 Euro das Allzeit-Hoch der Volkswagen-Aktie erreicht. Mit 20,48 Euro wurde das Allzeit-Tief am 27. Mai 2003 erreicht.

22.05.2017 Bernstein belässt Volkswagen auf 'Market-Perform'

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für die Volkswagen-Vorzugsaktien nach einem beigelegten Konflikt mit den chinesischen Audi-Vertragshändlern auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Die getroffene Vertriebsvereinbarung mit Chinas Händlervereinigung sei ein Fortschritt für die Vertriebsorganisation der VW-Tochter im Reich der Mitte, schrieb Analyst Robin Zhu in einer Studie vom Montag./edh/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

