 Volkswagen-Aktie - WKN 766403: Volkswagen legt 1,8 Prozent zu

FrankfurtUm 1,8 Prozent nach oben geht es heute mit dem Kurs von Volkswagen. Aktuell gewinnt der Wert des Automobilherstellers klare 2,40 Euro im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 136,95 Euro. Zuletzt wird das Volkswagen-Papier mit 139,35 Euro gehandelt.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Vorzugsaktien von Volkswagen von 197 auf 209 Euro angehoben und die Papiere auf der "Conviction Buy List" belassen. Seines Erachtens sei die Konsensschätzung für das operative Ergebnis (Ebit) des Autobauers im kommenden Jahr 20 Prozent zu niedrig, schrieb Analyst Stefan Burgstaller in einer Studie am Mittwoch. Dabei verwies er auf das positive Absatzwachstum, den Produktmix, die Wechselkurse und die Rentabilitätsverbesserungen in der Lastwagen-Sparte.

Der Wert gehört im Dax mit 1,75 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Das Papier liegt auf Rang sechs im oberen Drittel des Index. Der Dax liegt derzeit bei 12.025 Punkten (plus 0,21 Prozent). Damit entwickelt sich die Volkswagen-Aktie stärker als der Index.

Mit einem Preis von 138,55 Euro ist der Anteilschein am Mittwoch in den Handel gegangen und erreichte zwischenzeitlich ein Tageshoch von 140,20 Euro.

Die Volkswagen-Aktie liegt mit 11,0 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 156,55 Euro beträgt. Es war am 25. Januar 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 6. Juli 2016 und beträgt 103,65 Euro.

Bis um 13:15 Uhr belief sich der Umsatz mit der Aktie auf 107,43 Millionen Euro. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 45,1 Millionen Euro gehandelt worden. Am 17. März 2015 wurde mit 262,45 Euro das Allzeit-Hoch der Volkswagen-Aktie erreicht. Mit 20,48 Euro wurde das Allzeit-Tief am 27. Mai 2003 erreicht.

18.04.2017 Jefferies hebt Volkswagen auf 'Buy' und Ziel auf 160 Euro

Das Analysehaus Jefferies hat die Vorzugsaktien von Volkswagen von "Underperform" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 110 auf 160 Euro angehoben. Bei dem Autobauer gebe es frühe Anzeichen von Fortschritten bei den größten Sorgenpunkten, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer Studie vom Dienstag. Unter anderem rechnet er schon im ersten Quartal mit spürbaren Verbesserungen bei den Kernmarke VW. Mit den Optimierungen in puncto Effizienz und Unternehmensführung seien wesentliche Treiber außerdem unabhängig vom Branchenzyklus./tih/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.