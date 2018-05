 Volkswagen-Aktie - WKN 766403: Volkswagen mit geringen Kursverlusten von 0,6 Prozent

Der Wert des Automobilproduzenten Volkswagen gehörte mit einem Minus von 0,6 Prozent zu den Verlierern des Tages. Bei Börsenschluss wurde der Anteilschein mit 173,00 Euro notiert.

VW

FrankfurtMinimal bergab ging es mit dem Kurs des Volkswagen-Anteilscheins. Bis zum Handelsschluss verlor der Schein des Automobilproduzenten, der beim letzten Börsenschluss mit 174,02 Euro notierte, 1,02 Euro (0,59 Prozent). Zuletzt wird die Volkswagen-Aktie mit 173,00 Euro gehandelt.

Im Dax gehörte die Aktie mit 0,59 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Der Wert lag bei Ende des Parketthandels auf Platz 14 im Mittelfeld des Performance-Index. Der Dax schloss bei 13.069 Punkten (minus 0,35 Prozent). Deshalb entwickelte sich die Volkswagen-Aktie schlechter als der Index, der sich um 46 Punkte und 0,35 Prozent verschlechterte.

Am Freitag den 18.05.2018 war die Volkswagen-Aktie zum Preis von 174,02 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch betrug 174,74 Euro.

Die Volkswagen-Aktie lag bei Ende des Parketthandels mit 10,1 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 192,46 Euro beträgt. Es war am 23. Januar 2018 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 29. August 2017 und beträgt 124,75 Euro.

Bis um 17:45 Uhr belief sich der Umsatz mit der Aktie auf 146,80 Millionen Euro. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 78,5 Millionen Euro gehandelt worden. Das Allzeit-Hoch der Volkswagen-Aktie betrug 262,45 Euro und war am 17. März 2015 erreicht worden. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 27. Mai 2003 lag bei 20,48 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

14.05.2018 JPMorgan belässt Volkswagen-Vorzüge auf 'Overweight'

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volkswagen-Vorzugsaktien nach Investorenveranstaltungen in Asien auf "Overweight" mit einem Kursziel von 213 Euro belassen. Die Treffen hätten seine sehr positive Einschätzung der weltweiten Autoindustrie bestätigt, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Der globale Fahrzeugabsatz im bisherigen Jahresverlauf liege über seiner Prognose./edh/ag Datum der Analyse: 14.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.