 Volkswagen-Aktie - WKN 766403: Volkswagen mit guten Kursgewinnen

FrankfurtDer Anteilschein des Automobilherstellers Volkswagen gehört mit einem Plus von 0,86 Prozent zu den nahezu konstanten Werten des Tages. Im Vergleich zum Vortagesschlusskurs von 139,70 Euro kann sie sich unmerklich um 1,20 Euro auf 140,90 Euro verbessern.

Im Dax gehört die Aktie mit 0,86 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Das Wertpapier liegt auf Platz fünf im oberen Drittel der Performance-Rangliste. Der Dax liegt derzeit bei 12.078 Punkten (plus 0,42 Prozent). Daher entwickelt sich die Volkswagen-Aktie besser als der Index.

Mit einem Preis von 140,00 Euro ist der Wert am Freitag in den Handel gegangen und erreichte zwischenzeitlich ein Tageshoch von 141,35 Euro.

Die Volkswagen-Aktie liegt mit 10,0 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 156,55 Euro beträgt. Es war am 25. Januar 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 6. Juli 2016 und beträgt 103,65 Euro.

Bis um 15:30 Uhr belief sich der Umsatz mit der Aktie auf 114,70 Millionen Euro. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 66,2 Millionen Euro gehandelt worden. Das Allzeit-Hoch der Volkswagen-Aktie beträgt 262,45 Euro und war am 17. März 2015 erreicht worden. Mit 20,48 Euro wurde das Allzeit-Tief am 27. Mai 2003 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

20.04.2017 Goldman belässt Volkswagen-Vorzüge (VW) auf 'Conviction Buy List'

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Vorzugsaktien von Volkswagen (VW) auf der "Conviction Buy List" belassen. Die März-Daten des Automobilverbandes ACEA in Europa seien stark gewesen, schrieb Analyst Stefan Burgstaller in einer Branchenstudie vom Donnerstag. Die Neuzulassungen seien in allen großen Märkten gestiegen und dabei von einem zusätzlichen Arbeitstag - in Deutschland von zwei zusätzlichen Arbeitstagen - gestützt worden. VW bleibe zusammen mit Fiat Chrysler sein "Top Pick" unter den europäischen Autoherstellern./ck/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.