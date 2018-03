 Volkswagen-Aktie - WKN 766403: Volkswagen mit wenig Bewegung

Die Aktie des Automobilherstellers Volkswagen zeigt wenig Änderung. Die Aktie notiert aktuell mit 126,95 Euro.

FrankfurtDie Aktie des Automobilproduzenten Volkswagen zeigt mit einem Plus von minimalen 0,44 Prozent und einem aktuellen Kurswert von 126,95 Euro auch eine positive Entwicklung im Vergleich zum Vortagswert von 126,40 Euro.

Der Wert gehört im Dax mit 0,44 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Der Anteilschein liegt auf Platz 19 im Mittelfeld der Performance-Rangliste. Der Dax liegt derzeit bei 10.727 Punkten (plus 0,72 Prozent). Damit entwickelt sich die Volkswagen-Aktie schlechter als der Index.

Am Donnerstag ist die Volkswagen-Aktie zum Preis von 127,35 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch beträgt 127,90 Euro.

Die Volkswagen-Aktie liegt mit 30,2 Prozent erheblich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 181,90 Euro beträgt. Es war am 13. August 2015 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 5. Oktober 2015 und beträgt 86,36 Euro.

Auf 76,45 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 17:45 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 96,7 Millionen Euro gehandelt worden. Am 17. März 2015 wurde mit 262,45 Euro das Allzeit-Hoch der Volkswagen-Aktie erreicht. Mit 20,48 Euro wurde das Allzeit-Tief am 27. Mai 2003 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

10.08.2016 Exane BNP belässt Volkswagen-Vorzüge auf 'Outperform'

Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat die Einstufung für die Vorzugsaktien von Volkswagen (VW) auf "Outperform" mit einem Kursziel von 135 Euro belassen. Er habe die Titel von Porsche und VW im Hinblick auf die neuesten Entwicklungen im Abgasskandal analysiert, schrieb Analyst Stuart Pearson in einer Studie vom Mittwoch. Sein Eindruck sei, dass die Gefahr staatlicher Klagen nachgelassen hat. Dies sorge bei VW für mehr Vertrauen in die Gewinnaussichten. Hartnäckige Sorgen um die Bilanz scheinten seiner Ansicht nach fehl am Platz zu sein./tih/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

