 Volkswagen-Aktie - WKN 766403: Volkswagen nahezu konstant

FrankfurtDie Aktie des Automobilherstellers Volkswagen kann sich behaupten. Im Vergleich zum Vortagesschlusskurs von 151,00 Euro bleibt der Kurs unverändert.

Im Dax gehört der Anteilschein zu den unveränderten Werten des Tages. Die Aktie liegt auf Platz zwölf im Mittelfeld der Performance-Rangliste. Der Dax liegt derzeit bei 11.596 Punkten (minus 0,44 Prozent). Daher entwickelt sich die Volkswagen-Aktie stärker als der Index.

Mit einem Preis von 151,80 Euro ist der Wert am Donnerstag in den Handel gegangen und erreichte zwischenzeitlich ein Tageshoch von 152,00 Euro.

Die Volkswagen-Aktie liegt mit -0,9 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch, das 149,55 Euro beträgt. Es war am 10. Januar 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 11. Februar 2016 und beträgt 92,70 Euro.

Auf 79,13 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 11:45 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 0,0 Millionen Euro gehandelt worden. Das Allzeit-Hoch der Volkswagen-Aktie beträgt 262,45 Euro und war am 17. März 2015 erreicht worden. Mit 20,48 Euro wurde das Allzeit-Tief am 27. Mai 2003 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

11.01.2017 Goldman belässt Volkswagen-Vorzüge auf 'Buy' - Ziel 153 Euro

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Vorzugsaktien von Volkswagen (VW) anlässlich eines Vergleichsentwurfs mit dem US-Justizministerium im "Dieselgate"-Skandal auf "Buy" mit einem Kursziel von 153 Euro belassen. Die im Raum stehende Einigung würde mit 4,3 Milliarden US-Dollar zwar teurer als bisher berichtet, wäre aber ein Kurstreiber für die Aktie, schrieb Analyst Stefan Burgstaller in einer Studie vom Mittwoch./gl/edh Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.