 Volkswagen-Aktie - WKN 766403: Volkswagen nahezu konstant

Ohne große Bewegung zeigt sich der Anteilschein des Automobilproduzenten Volkswagen . Der Wert notiert derzeit mit 160,30 Euro.

VW

FrankfurtDie Anteilseigner der Volkswagen-Aktie haben keinen richtigen Grund zur Freude. Bis zur Stunde kann der Anteilschein unwesentlich zulegen. Zuletzt erreicht der Anteilschein des Automobilproduzenten den Stand von 160,30 Euro und verbessert sich damit im Vergleich zum letzten Schlusskurs um 0,48 Prozent.

Der Anteilschein gehört im Dax mit 0,48 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Der Wert liegt derzeit auf Rang 17 im Mittelfeld des Performance-Index. Der Dax registriert derzeit 12.258 Punkte (plus 0,33 Prozent). Damit entwickelt sich die Volkswagen-Aktie wenig besser als der Index, der sich um 0,33 Prozent und 41 Punkte verbessert.

Am Dienstag den 20.03.2018 ist die Volkswagen-Aktie zum Preis von 159,88 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch beträgt 160,86 Euro.

Die Volkswagen-Aktie liegt derzeit mit 16,7 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 192,46 Euro beträgt. Es war am 23. Januar 2018 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 29. August 2017 und beträgt 124,75 Euro.

Bis um 14:30 Uhr beläuft sich der Umsatz mit der Aktie auf 64,90 Millionen Euro. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 89,8 Millionen Euro gehandelt. Das Allzeit-Hoch der Volkswagen-Aktie beträgt 262,45 Euro und war am 17. März 2015 erreicht worden. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 27. Mai 2003 liegt bei 20,48 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

19.03.2018 Kepler Cheuvreux belässt Volkswagen Vz auf 'Buy' - Ziel 222 Euro

Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Vorzugsaktien von Volkswagen nach einem Kapitalmarkttag der Tochter Audi auf "Buy" mit einem Kursziel von 222 Euro belassen. Der neue Finanz- und Vertriebschef habe überzeugt, ohne zu übertreiben, schrieb Analyst Michael Raab in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Fokus liege auf profitablem Wachstum. Neben dem Start neuer Modell in diesem Jahr plane Audi die längerfristigen Ziele auch durch hohe Investitionen in neue Technologien und Kostensenkungen zu erreichen./mis/bek Datum der Analyse: 19.03.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.