 Volkswagen-Aktie - WKN 766403: Volkswagen notiert mit 1 Prozent Verluste

FrankfurtDie Aktie des Automobilproduzenten Volkswagen gehört derzeit mit einem Rückgang von minimalen 0,97 Prozent zu den Verlustbringern des Tages. Im Vergleich zum Vortagsstand von 144,65 Euro hat sie sich um 1,40 Euro geringfügig auf 143,25 Euro verschlechtert.

Im Dax gehört der Wert mit 0,97 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Der Anteilschein liegt bislang auf Platz 20 im Mittelfeld des Index. Bislang verbucht der Dax 12.976 Punkte (minus 0,51 Prozent). Somit entwickelt sich die Volkswagen-Aktie schwächer als der Index, der sich um 67 Punkte und 0,51 Prozent verschlechtert.

Mit einem Preis von 144,65 Euro ist die Aktie am Donnerstag den 19.10.2017 in den Handel gegangen und erreicht zwischenzeitlich ein Tageshoch von 145,00 Euro.

Die Volkswagen-Aktie liegt bislang mit 8,5 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 156,55 Euro beträgt. Es war am 25. Januar 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 9. November 2016 und beträgt 113,40 Euro.

Bis um 16:45 Uhr beläuft sich der Umsatz mit der Aktie auf 144,95 Millionen Euro. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 82,1 Millionen Euro gehandelt. Das Allzeit-Hoch der Volkswagen-Aktie beträgt 262,45 Euro und war am 17. März 2015 erreicht worden. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 27. Mai 2003 liegt bei 20,48 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

18.10.2017 Exane BNP senkt Ziel für Volkswagen auf 167 Euro - 'Outperform'

Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat das Kursziel für die Vorzugsaktien von Volkswagen von 170 auf 167 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Anleger seien zuletzt wegen nachlassender struktureller Sorgen und der Aussicht auf eine vorerst starke Nachfrage zu Autoaktien zurückgekehrt, schrieb Analyst Stuart Pearson in einer Branchenstudie vom Mittwoch. Dabei seien sie aber eher taktisch als strategisch vorgegangen, sodass vor dem Jahreswechsel mit Gewinnmitnahmen zu rechnen sei. Wenn auch bescheiden, dürfte Volkswagen mit den Zahlen zum dritten Quartal den Ausblick erhöhen./tih/ajx Datum der Analyse: 18.10.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.