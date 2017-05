 Volkswagen-Aktie - WKN 766403: Volkswagen praktisch unverändert

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtNur kaum spürbar geht es heute mit dem Wert der Volkswagen aufwärts. Bis zur Stunde gewinnt der Wert des Automobilproduzenten 15 Cent im Vergleich zum Schlusswert von 144,25 Euro des Vortages und macht damit 0,1 Prozent gut. Zuletzt wird die Volkswagen-Aktie mit 144,40 Euro gehandelt.

Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für die Vorzugsaktien von Volkswagen von 163 auf 175 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Bei dem Wolfsburger Autobauer stünden einige positive Kurstreiber bevor, schrieb Analyst Horst Schneider in einer Studie vom Mittwoch. Nach einer positiven Überraschung im ersten Quartal rechne er im zweiten Jahresviertel mit einer positiven Anpassung des Ausblicks. Im zweiten Halbjahr bestehe außerdem Aussicht auf ein starkes Absatzwachstum.

Im Dax gehört das Wertpapier mit 0,1 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Das Papier liegt auf Platz sechs im oberen Drittel des Index. Der Dax liegt derzeit bei 12.735 Punkten (minus 0,11 Prozent). Daher entwickelt sich die Volkswagen-Aktie stärker als der Index.

Am Mittwoch ist die Aktie des Automobilherstellers zum Preis von 144,10 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch beträgt 144,70 Euro.

Die Volkswagen-Aktie liegt mit 7,8 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 156,55 Euro beträgt. Es war am 25. Januar 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 6. Juli 2016 und beträgt 103,65 Euro.

Bis um 10:15 Uhr belief sich der Umsatz mit der Aktie auf 16,53 Millionen Euro. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 31,5 Millionen Euro gehandelt. Das Allzeit-Hoch der Volkswagen-Aktie beträgt 262,45 Euro und war am 17. März 2015 erreicht worden. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 27. Mai 2003 liegt bei 20,48 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

09.05.2017 Barclays belässt Volkswagen auf 'Overweight' - Ziel 174 Euro

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für die Vorzugsaktien von Volkswagen (VW) nach April-Absatzzahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 174 Euro belassen. Ein branchenweiter Rückgang in den fünf großen EU-Märkten stehe im Zusammenhang mit weniger Arbeitstagen durch das Osterfest, schrieb Analystin Kristina Church in einer Sektorstudie vom Dienstag. Volkswagen habe dabei am schlechtesten abgeschnitten./tih/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.