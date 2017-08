 Volkswagen-Aktie - WKN 766403: Volkswagen praktisch unverändert

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtDie Aktionäre von Volkswagen haben keinen großen Grund enttäuscht zu sein. Bisher gibt die Aktie des Automobilproduzenten im Vergleich zu den anderen Werten im Index unbedeutend nach. Der Anteilschein erreicht den aktuellen Stand von 129,55 Euro und hat sich damit im Vergleich zum vorigen Schlusskurs um 0,35 Prozent verschlechtert.

Im Dax gehört der Wert mit 0,35 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie liegt auf Rang 24 im unteren Drittel des Index. Der Dax liegt derzeit bei 12.297 Punkten (unverändert 0,01 Prozent). Daher entwickelt sich die Volkswagen-Aktie schwächer als der Index.

Mit einem Preis von 129,20 Euro ist der Wert am Montag in den Handel gegangen und erreichte zwischenzeitlich ein Tageshoch von 130,10 Euro.

Die Volkswagen-Aktie liegt mit 17,2 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 156,55 Euro beträgt. Es war am 25. Januar 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 27. September 2016 und beträgt 110,60 Euro.

Auf 16,25 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 10:15 Uhr. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 0,0 Millionen Euro gehandelt. Am 17. März 2015 wurde mit 262,45 Euro das Allzeit-Hoch der Volkswagen-Aktie erreicht. Mit 20,48 Euro wurde das Allzeit-Tief am 27. Mai 2003 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

02.08.2017 Deutsche Bank belässt Volkswagen-Vorzüge auf 'Hold'

Die Deutsche Bank hat die Vorzugsaktien von Volkswagen nach den Ankündigungen von Daimler und Fiat Chrysler, ihre Konzernstruktur zu überdenken, auf "Hold" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Dieser Schritt ermögliche eine Bewertung der Einzelteile der Autokonzerne, was früher wenig sinnvoll gewesen sei, schrieb Analyst Tim Rokossa in einer Branchenstudie vom Mittwoch. Er sieht hier für alle deutschen und die meisten US-Unternehmen wertsteigernde strategische Optionen, insbesondere für Daimler, Volkswagen, General Motors, Fiat Chrysler und Continental. Würden alle regulatorischen, rechtlichen und zyklischen Unsicherheiten berücksichtigt, könnte dies der einzig positive Kurstreiber für die Papiere der Branchenunternehmen sein./ck/gl Datum der Analyse: 02.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflic

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.