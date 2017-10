 Volkswagen-Aktie - WKN 766403: Volkswagen praktisch unverändert

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtUnbedeutend abwärts ging es mit dem Papier der Volkswagen-Aktie. Bis zum Handelsschluss verlor der Anteilschein des Automobilherstellers 20 Cent (0,14 Prozent) im Vergleich zum Schlusswert von 144,15 Euro des Vortages. Zuletzt wird der Volkswagen-Anteilschein mit 143,95 Euro gehandelt.

Im Dax gehörte der Anteilschein mit 0,14 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie lag bei Ende des Parketthandels auf Position 18 im Mittelfeld des Index. Der Dax schloss bei 13.006 Punkten (plus 0,11 Prozent). Daher entwickelte sich die Volkswagen-Aktie schlechter als der Index, der sich um 0,11 Prozent und 14 Punkte verbesserte.

Mit einem Preis von 144,50 Euro war der Wert am Montag den 16.10.2017 in den Handel gegangen und erreichte zwischenzeitlich ein Tageshoch von 144,80 Euro.

Die Volkswagen-Aktie lag bei Ende des Parketthandels mit 8,0 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 156,55 Euro beträgt. Es war am 25. Januar 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 9. November 2016 und beträgt 113,40 Euro.

Auf 101,48 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 17:45 Uhr. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 113,5 Millionen Euro gehandelt. Am 17. März 2015 wurde mit 262,45 Euro das Allzeit-Hoch der Volkswagen-Aktie erreicht. Mit 20,48 Euro wurde das Allzeit-Tief am 27. Mai 2003 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

12.10.2017 Bernstein hebt Volkswagen-Vorzüge auf 'Outperform'

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Vorzugsaktien von Volkswagen von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 150 auf 180 Euro angehoben. Der Autobauer kämpfe zwar weiter mit dem Diesel-Skandal sowie dem Einfluss der Gewerkschaften und stehe vor langfristigen Herausforderungen, schrieb Analyst Max Warburton in einer Studie vom Donnerstag. Die Aktie sei aber sehr attraktiv bewertet, und die Unternehmensgewinne stiegen wahrscheinlich schneller als erwartet. Der Experte hob seine Schätzungen an./gl/ck Datum der Analyse: 12.10.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.