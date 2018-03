 Volkswagen-Aktie - WKN 766403: Volkswagen praktisch unverändert

Der Wert des Automobilherstellers Volkswagen zeigt wenig Änderung. Bis zur Stunde notiert die Aktie mit 156,24 Euro.

VW

FrankfurtDie Aktie des Automobilproduzenten Volkswagen gehört bislang mit einer Steigerung von 0,15 Prozent zu den im Prinzip unveränderten Werten des Tages. Im Vergleich zum Vortagsstand von 156,00 Euro kann sie sich unmerklich um 24 Cent auf 156,24 Euro verbessern.

Im Dax gehört das Wertpapier mit 0,15 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Der Wert liegt derzeit auf Position 23 im unteren Drittel des Index. Der Dax verbucht derzeit 12.322 Punkte (plus 0,63 Prozent). Somit entwickelt sich die Volkswagen-Aktie schwächer als der Index, der sich um 0,63 Prozent und 77 Punkte verbessert.

Am Donnerstag den 08.03.2018 ist die Aktie des Automobilherstellers zum Preis von 156,00 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch beträgt 156,58 Euro.

Die Volkswagen-Aktie liegt derzeit mit 18,8 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 192,46 Euro beträgt. Es war am 23. Januar 2018 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 29. August 2017 und beträgt 124,75 Euro.

Bis um 17:00 Uhr beläuft sich der Umsatz mit der Aktie auf 150,26 Millionen Euro. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 150,3 Millionen Euro gehandelt worden. Am 17. März 2015 wurde mit 262,45 Euro das Allzeit-Hoch der Volkswagen-Aktie erreicht. Mit 20,48 Euro wurde das Allzeit-Tief am 27. Mai 2003 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

07.03.2018 Deutsche Bank belässt VW-Vorzüge auf 'Buy' - Ziel 210 Euro

Die Deutsche Bank hat die Vorzugsaktien von Volkswagen (VW) nach Presseberichten über einen möglichen Börsengang des Lkw-Geschäfts auf "Buy" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Die Berichte unterstützten seine These, schrieb Analyst Tim Rokossa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Erwartung eines Börsengangs der Lkw-Sparte sei ein wesentlicher Grund für seine Kaufempfehlung. Der Bereich könnte mehr als 22 Milliarden Euro wert sein./mis/gl Datum der Analyse: 07.03.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.