 Volkswagen-Aktie - WKN 766403: Volkswagen verzeichnet mit 1,5 Prozent geringe Verluste

FrankfurtDie Aktie des Automobilherstellers Volkswagen gehört mit einem Rückgang von 1,55 Prozent zu den deutlichen Verlustbringern des Tages. Im Vergleich zum Vortagesschlusskurs von 135,85 Euro hat sie sich um 2,10 Euro auf 133,75 Euro verschlechtert.

Die NordLB hat die Vorzugsaktien von Volkswagen (VW) nach einem Pressebericht über geheime Preisabsprachen deutscher Autohersteller auf "Kaufen" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Sollte sich der Kartellverdacht bewahrheiten, dürfte der Gesamtschaden bei mehr als 10 Milliarden Euro liegen, schrieb Analyst Frank Schwope in einer Branchenstudie vom Dienstag. Angesichts ihrer operativen Gewinne von 200 Milliarden Euro in den vergangenen zehn Jahren dürften die betroffenen Konzerne diese Belastungen aber relativ problemlos wegstecken. Es bleibe der Eindruck, dass manch Verantwortlicher noch immer zu viel "Benzin im Blut" statt Sauerstoff habe.

Der Anteilschein gehört im Dax mit 1,55 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie liegt auf Rang 29 in der Schlussgruppe der Performance-Rangliste. Der Dax liegt derzeit bei 12.269 Punkten (plus 0,49 Prozent). Damit entwickelt sich die Volkswagen-Aktie schwächer als der Index.

Mit einem Preis von 134,50 Euro ist die Aktie am Dienstag in den Handel gegangen und erreichte zwischenzeitlich ein Tageshoch von 136,65 Euro.

Die Volkswagen-Aktie liegt mit 14,6 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 156,55 Euro beträgt. Es war am 25. Januar 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 27. September 2016 und beträgt 110,60 Euro.

Auf 172,89 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 17:45 Uhr. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 276,7 Millionen Euro gehandelt. Am 17. März 2015 wurde mit 262,45 Euro das Allzeit-Hoch der Volkswagen-Aktie erreicht. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 27. Mai 2003 liegt bei 20,48 Euro.

24.07.2017 Equinet belässt Volkswagen-Vorzüge (VW) auf 'Buy' - Ziel 166 Euro

Die Investmentbank Equinet hat die Einstufung für die Vorzugsaktien von Volkswagen (VW) nach einem Pressebericht über ein Autokartell auf "Buy" mit einem Kursziel von 166 Euro belassen. Der Verdacht geheimer Preisabsprachen deutscher Autobauer dürfte den Sektor zusätzlich belasten, schrieb Analyst Tim Schuldt in einer Branchenstudie vom Montag. Auch wenn klare Fakten noch Mangelware seien, sollten die Vorwürfe Daimler am stärksten treffen, gefolgt von BMW und Volkswagen./edh/la Datum der Analyse: 24.07.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

